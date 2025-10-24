Dislike από Κομισιόν σε Meta και TikTok

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά της ευρήματα, ο αμερικανικός κολοσσός Meta και η κινεζικής ιδιοκτησίας εφαρμογή TikTok παραβιάζουν την υποχρέωσή τους να παρέχουν στους ερευνητές επαρκή πρόσβαση σε δημόσια δεδομένα, όπως προβλέπει ο Κανονισμός για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA) του μπλοκ.

Στην ανακοίνωσή της, η Κομισιόν αναφέρει επίσης ότι οι πλατφόρμες Facebook και Instagram της Meta δεν φαίνεται να προσφέρουν έναν εύχρηστο και άμεσα προσβάσιμο μηχανισμό μέσω του οποίου οι χρήστες μπορούν να αναφέρουν παράνομο περιεχόμενο, όπως υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών ή τρομοκρατικό υλικό.

Η Ε.Ε., όπως σημειώνει το Reuters, έχει αυστηροποιήσει τον έλεγχο απέναντι στους τεχνολογικούς κολοσσούς με τον Κανονισμό για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες, που υποχρεώνει τις μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες και τις μηχανές αναζήτησης να λαμβάνουν ισχυρά μέτρα για τον περιορισμό της διάδοσης παράνομου και επιβλαβούς περιεχομένου.

«Τα προκαταρκτικά ευρήματα δείχνουν ότι τα Facebook, Instagram και TikTok ενδέχεται να έχουν εφαρμόσει περίπλοκες και αποτρεπτικές διαδικασίες για τους ερευνητές που ζητούν πρόσβαση σε δημόσια δεδομένα», τονίζει η Κομισιόν σχετικά με το ζήτημα της διαφάνειας.

Η Επιτροπή προσθέτει ότι η πρόσβαση των ερευνητών στα δεδομένα των πλατφορμών αποτελεί βασική υποχρέωση διαφάνειας βάσει του DSA, καθώς «επιτρέπει τον δημόσιο έλεγχο της πιθανής επίδρασης των πλατφορμών στη σωματική και ψυχική μας υγεία».

Όσον αφορά τη δυσχέρεια αναφοράς παράνομου περιεχομένου από τη Meta, η Κομισιόν επισημαίνει ότι η αμερικανική εταιρεία χρησιμοποιεί μηχανισμούς με περιττά βήματα και παραπλανητικά στοιχεία σχεδίασης, γεγονός που μπορεί να μπερδεύει ή να αποτρέπει τους χρήστες.

«Οι πρακτικές αυτές μπορεί να καθιστούν τους μηχανισμούς αναφοράς και αφαίρεσης παράνομου περιεχομένου αναποτελεσματικούς», σημειώνει στην ανακοίνωσή της. «Στο πλαίσιο του DSA, οι μηχανισμοί “Notice and Action” είναι καίριοι, καθώς επιτρέπουν στους Ευρωπαίους χρήστες να ειδοποιούν τις πλατφόρμες για περιεχόμενο που παραβιάζει τους ευρωπαϊκούς ή εθνικούς νόμους».

Η Επιτροπή προσθέτει ότι οι εταιρείες έχουν πλέον τη δυνατότητα να εξετάσουν τα ευρήματα και να λάβουν μέτρα για να διορθώσουν τις παραβιάσεις, διευκρινίζοντας ότι τα προκαταρκτικά ευρήματα δεν προδικάζουν το τελικό αποτέλεσμα της έρευνας.

Αν όμως οι διαπιστώσεις της Επιτροπής επιβεβαιωθούν μετά τις σχετικές διαβουλεύσεις, η Meta και το TikTok ενδέχεται να αντιμετωπίσουν πρόστιμα έως και 6% των ετήσιων παγκόσμιων εσόδων τους.



