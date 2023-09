Η Μαριάννα Τσίχλη υποψήφια στην Περιφέρεια με την «Ανυπότακτη Αττική»

Your browser does not support the audio element.

«Με τη Μαριάννα Τσίχλη έχουμε συμπορευτεί και έχει την απόλυτη εμπιστοσύνη, τη δική μου και των συντρόφων μου του ΜέΡΑ25, ότι η φωνή της θα είναι η δική σας φωνή και θα ακουστεί με τρόπο που θα είναι αποτελεσματικός», τόνισε ο Γιάνης Βαρουφάκης