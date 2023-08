Βαρουφάκης κατά… «Barbie»: «Βασανιστικά απαίσιο - Ντροπή στους προοδευτικούς φεμινιστές κριτικούς

Μπορεί η ταινία «Barbie», με πρωταγωνιστές τη Μάργκο Ρόμπι και τον Ράιαν Γκόσλινγκ να σπάει τα ταμεία, όμως ο Γιάνης Βαρουφάκης μετάνιωσε… πικρά που την παρακολούθησε.



Σε μήνυμά του στο X δήλωσε ότι τη βρήκε «βασανιστικά απαίσια», κάνοντας λόγο για «θρίαμβο της εταιρικής προπαγάνδας».



«Παρακολούθησα την Barbie χθες το βράδυ. Μπήκα μέσα φοβούμενος ότι μπορεί να με κερδίσει. Άστοχος φόβος. Το βρήκα βασανιστικά απαίσιο. Ντροπή στους προοδευτικούς-φεμινιστές κριτικούς που του έδωσαν καλές κριτικές. Ένας θρίαμβος της εταιρικής προπαγάνδας πάνω από τις κινηματογραφικές αξίες/τέχνη. Χάσε το αν μπορείς!» ανέφερε χαρακτηριστικά στο X ο επικεφαλής του ΜέΡΑ 25.



Watched Barbie last night. Went in fearing that I might be won over. Misplaced fear. Found it excruciatingly awful. Shame on progressive-feminist critics who gave it good reviews. A triumph of corporate propaganda over cinematic values/art. Miss it if you can!