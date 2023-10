«Αθήνα Ψηλά»: Ο Χάρης Δούκας «ξεκίνησε» το debate με ένα μεγάλο ψέμα 

Your browser does not support the audio element.

Απάντηση της παράταξης του Κώστα Μπακογιάννη στον Χάρη Δούκα που υποστήριξε ότι η αποδοχή για τη διεξαγωγή debate έγινε «με καθυστέρηση ενός γύρου» - Για όλα θα απαντήσουμε την Τετάρτη, απαντούν πηγές προσκείμενες στον Χάρη Δούκα