Το τερμάτισε συνδυασμός στο Ηράκλειο Κρήτης: Το ψηφοδέλτιό του φτάνει το 1 μέτρο μήκος Αυτοδιοικητικές Εκλογές 2023 08:50, 03.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

15

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Μεγάλος ο αριθμός των υποψηφίων συμβούλων στις αυτοδιοικητικές εκλογές και ένας συνδυασμός στο Ηράκλειο αποφάσισε να αξιοποιήσει όσους προβλέπει ο νόμος