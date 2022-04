Νέα στοιχεία για την υπόθεση της ρωσικής ναυαρχίδας Moskva έδωσε στη δημοσιότητα η αμερικανική ναυτική διοίκηση.

Σύμφωνα με τη νεώτερη έκθεση, η Ουάσινγκτον επιβεβαίωσε ότι ένας αριθμός Ρώσων ναυτών διασώθηκε, ενώ κάποιοι άλλοι δεν τα κατάφεραν και χάθηκαν.

Επίσης, στην έκθεση αναφέρεται πως η Ρωσία δεν κατέβαλε καμία προσπάθεια να ανασύρει τη ναυαρχίδα, ενώ επιβεβαιώθηκε πως δεν υπήρχαν πυρηνικά όπλα στο Moskva.



Finally, new tidbits on the Moskva. Some Russian sailors survived, others likely perished, and no effort from 🇷🇺 to recover the sunken cruiser.



