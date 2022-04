Το «θάνατο του ρωσικού θηρίου», της ρωσικής ναυαρχίδας Moskva, δείχνουν φωτογραφίες που είδαν το φως της δημοσιότητας. Το ρωσικό καταδρομικό φαίνεται ότι βυθίστηκε από δύο ουκρανικούς πυραύλους Neptune, ενώ μια από τις φωτογραφίες αναφέρεται ότι είναι η τελευταία πριν το πλοίο βυθιστεί στη Μαύρη Θάλασσα.

Στις φωτογραφίες είναι εμφανής η κλίση που έχει πάρει η τυλιγμένη στις φλόγες ρωσική ναυαρχίδα, κάτι που οδήγησε στη βύθισή της.

Η Μόσχα υποστηρίζει ότι η ναυαρχίδα βυθίστηκε όχι από τους ουκρανικούς πυραύλους, αλλά από εκρήξεις στις αποθήκες πυρομαχικών του πλοίου.

Το ρωσικό καταδρομικό έχει καταστεί με τη βύθισή του σύμβολο αντίστασης των Ουκρανών, αφού μάλιστα ουκρανοί στρατιώτες είχαν αρνηθεί στο ρώσο πλοίαρχο να παραδοθούν στο Φιδονήσι.

Σημειώνεται ότι η Μόσχα έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο που δείχνει μέρος του πληρώματός του, αλλά και τον πλοίαρχό του που φέρεται να είναι νεκρός.

PHOTOS: Images have emerged of the Russian cruiser 'Moskva', damaged by Ukrainian anti-ship missiles prior to its sinking. pic.twitter.com/Mqib2MuvN4

This is the Russian Flagship #Moskva before she sank. It's impossible to fully assess the situation aboard based on one picture but marine salvage masters must make assumptions based on little information. As a ship captain and ship fire author here's what appears to be likely🧵 pic.twitter.com/pUjqo4j3Bs