Δεκατρείς άνθρωποι, μεταξύ των οποίων επτά παιδιά, έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιά σε κτίριο με διαμερίσματα στη Φιλαδέλφεια.

Σύμφωνα με το SKY NEWS, αξιωματούχοι της πυροσβεστικής αναφέρουν ότι έλαβαν κλήση για πυρκαγιά σε σπίτι που μετατράπηκε στη συνοικία Φέρμοντ στις 6.40 π.μ. τοπική ώρα σήμερα 5/1.

Δύο άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο λίγο αργότερα.

Σύμφωνα με δηλώσεις Πυροσβεστών, στο κτίριο υπήρχαν τέσσερις ανιχνευτές καπνού, αλλά κανένας δεν λειτουργούσε.

Οι τηλεοπτικές εικόνες έδειχναν σκάλες πάνω στο μαυρισμένο από τον καπνό μπροστινό μέρος του σπιτιού και τρύπες, τις οποίες διάνοιξαν οι πυροσβέστες στην οροφή κατά την διάρκεια της επιχείρησης διάσωσης και κατάσβεσης.

Unimaginable tragedy in a Philadelphia fire this morning…13 lives lost including 7 children among the dead pic.twitter.com/UGlYBxnHmz

Prayers for a Philadelphia family. 13 people are killed in this early morning fire. 2 Individuals survived but are in critical condition. 🙏🏼💔 https://t.co/P1FRwY3adb