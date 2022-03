Η πρεσβεία της Γερμανίας στην Νότιο Αφρική έδωσε μια πικρή απάντηση σε ανάρτηση της ρωσικής πρεσβείας στην ίδια χώρα, στην οποία αναφερόταν ότι η Μόσχα «μάχεται κατά του ναζισμού στην Ουκρανία.

«Δυστυχώς, είμαστε ειδικοί στον ναζισμό» σχολίασε η γερμανική πρεσβεία.

Και συνέχισε: Αυτό που κάνει η Ρωσία στην Ουκρανία δεν έχει καμία σχέση με την μάχη κατά του ναζισμού, είναι σφαγή αθώων παιδιών γυναικών και ανδρών.

Sorry, but we can't stay silent on this one, it's just far too cynical. What 🇷🇺 is doing in 🇺🇦 is slaughtering innocent children, women and men for its own gain. It's definitely not "fighting Nazism". Shame on anyone who's falling for this. (Sadly, we're kinda experts on Nazism.)