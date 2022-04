Γιγαντιαία μυστηριώδη «βάζα» που μπορεί να είχαν χρησιμοποιηθεί για τελετουργίες ταφής ανακαλύφθηκαν σε τέσσερις νέες τοποθεσίες στο Assam της Ινδίας.



Η ανακάλυψη προέρχεται από μια μεγάλη συνεργασία που περιλαμβάνει ερευνητές στο Εθνικό Πανεπιστήμιο της Αυστραλίας (ANU).

Τα 65 βάζα ψαμμίτη που ανακαλύφθηκαν πρόσφατα ποικίλλουν σε σχήμα και διακόσμηση, με μερικά ψηλά και κυλινδρικά και άλλα εν μέρει ή πλήρως θαμμένα στο έδαφος.

Παρόμοια βάζα, μερικά από τα οποία εκτείνονται έως και τρία μέτρα ύψος και δύο μέτρα πλάτος, έχουν ανακαλυφθεί στο παρελθόν στο Λάος και την Ινδονησία.

Massive stone jars are a fascinating and mysterious type of archaeological sites. They are to be found in Laos at the famous 'plain of jars', in parts of Indonesia and also in some of the hilly areas of Northeast India. Here with a beautiful view 🙂 pic.twitter.com/YyEb3OR6kt