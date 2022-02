Οι Ταλιμπάν δεν θα επιτρέπεται πλέον να φέρουν τα όπλα τους στις παιδικές χαρές και τα λούνα παρκ στο Αφγανιστάν, ανακοίνωσε σήμερα ο εκπρόσωπος των ισλαμιστών, σε μια ακόμη προσπάθεια της οργάνωσης να εμφανίσει ένα πιο ήπιο πρόσωπο.

Οι μαχητές των Ταλιμπάν, πολλοί από τους οποίους έχουν περάσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους πολεμώντας την υποστηριζόμενη από τις ΗΠΑ κυβέρνηση του Αφγανιστάν, έσπευσαν στα λούνα παρκ διάφορων πόλεων αφού κατέλαβαν την εξουσία τον Αύγουστο.

🇦🇫 · #Taliban playing bumper cars, I think it is the most surreal image we can see of the conflict in #Afghanistan and the fall of #Kabul pic.twitter.com/eNcK76BIi4