Ισπανία: Γερμανίδα τουρίστρια έχασε τη ζωή της από επίθεση καρχαρία

Μια γερμανίδα τουρίστρια έχασε τη ζωή της όταν δέχθηκε επίθεση από καρχαρία, τη Δευτέρα, περίπου 500 χιλιόμετρα μακριά από το αρχιπέλαγος των Καναρίων Νήσων, ανέφεραν στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) οι ισπανικές υπηρεσίες έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα (SASEMAR).

Η 30χρονη, η οποία ταξίδευε με καταμαράν, δέχθηκε επίθεση από καρχαρία ενώ κολυμπούσε το απόγευμα της Δευτέρας, 278 μίλια νοτιοδυτικά του νησιού Γκραν Κανάρια.

Οι ισπανικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ειδοποιήθηκαν για την ανάγκη «ιατρικής διακομιδής» και κατόπιν διαβουλεύσεων με τις μαροκινές αρχές, έστειλαν ελικόπτερο στη θαλάσσια περιοχή όπου βρισκόταν το βρετανικό σκάφος αναψυχής «Dalliance Chichester».

Λίγες ώρες αργότερα, η 30χρονη τουρίστρια επιβιβάστηκε ακρωτηριασμένη στο ελικόπτερο (σ.σ. έχασε το πόδι της στην επίθεση που δέχθηκε από τον καρχαρία) και πέθανε από καρδιακή ανακοπή κατά τη διακομιδή της σε νοσοκομείο της Λας Πάλμας.

Σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο vesselfinder.com, το Dalliance Chichester – ένα σκάφος αναψυχής μήκους 17 μέτρων – είχε αποπλεύσει από τη Λας Πάλμας το Σάββατο, 14 Σεπτεμβρίου.

Οι επιθέσεις καρχαριών είναι πολύ σπάνιες στη συγκεκριμένη περιοχή. Τη χρονιά που πέρασε καταγράφηκαν παγκοσμίως 69 επιθέσεις καρχαριών που προκάλεσαν τον θάνατο δέκα ανθρώπων: τέσσερις θάνατοι καταγράφηκαν στην Αυστραλία, δύο στις ΗΠΑ και από ένας σε Μπαχάμες, Αίγυπτο, Μεξικό και Γαλλία (στη Νέα Καληδονία).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

