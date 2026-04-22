Πάνω από 1 κιλο κοκαΐνη, εντοπίστηκε στο πορτ μπαγκάζ αυτοκινήτου στη Θεσσαλονίκη, με τη συνδρομή του αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών «Ακύλα», ο οποίος «μύρισε» την επιμελώς κρυμμένη συσκευασία.

Από αστυνομικούς του Πολυγύρου συνελήφθη ένα άτομο για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο των ερευνών κατασχέθηκαν 1.118 γραμμάρια κοκαΐνης, που βρέθηκαν καλά κρυμμένα στο σταθμευμένο όχημα.

Πηγή: skai.gr

