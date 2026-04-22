Ψηφιακό «restart» για τις συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης - Στον ΟΣΕΘ περνά η τηλεματική

Η Θεσσαλονίκη αλλάζει ψηφιακή σελίδα στις αστικές της συγκοινωνίες. Με στόχο την παροχή σύγχρονων και ενοποιημένων υπηρεσιών, ο ΟΑΣΘ ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι προχωρά στην οριστική απενεργοποίηση των ψηφιακών εφαρμογών του, έως το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας.

Συγκεκριμένα, οι υφιστάμενες εφαρμογές «OASTH Bus» και τα εργαλεία τηλεματικής του ιστοτόπου του ΟΑΣΘ αντικαθίστανται από τη νέα εφαρμογή «OSETH Bus».

Η απόφαση αυτή υλοποιείται στο πλαίσιο ολοκλήρωσης του ψηφιακού μετασχηματισμού των αστικών συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης, ενώ το νέο σύστημα τηλεματικής του ΟΣΕΘ αποτελεί πλέον το μοναδικό, επίσημο κανάλι πληροφόρησης για τα δρομολόγια και την κίνηση των λεωφορείων σε πραγματικό χρόνο.

Ο ΟΑΣΘ καλεί τους επιβάτες να κατεβάσουν τη νέα εφαρμογή για να συνεχίσουν να απολαμβάνουν έγκυρη πληροφόρηση για τις καθημερινές τους μετακινήσεις.



Πηγή: skai.gr

