Χαλκίδα: Σύλληψη ζευγαριού για άγριο βασανισμό 70χρονης

Του Σωτήρη Μπαρσάκη

Ενώπιον των δικαστικών αρχών βρίσκονται μια 46χρονη γυναίκα και ο 47χρονος σύντροφός της στη Χαλκίδα, κατηγορούμενοι για τη βάναυση κακοποίηση της 70χρονης μητέρας της πρώτης. Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά την απόφαση του θύματος να καταγγείλει την πολύωρη σωματική και ψυχολογική βία που υπέστη εντός της οικίας της, η οποία περιλάμβανε μεθόδους που παραπέμπουν σε βασανισμό.

Τα γεγονότα εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Δευτέρας, 20 Απριλίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, το ζευγάρι επιτέθηκε στην ηλικιωμένη με ιδιαίτερη σκληρότητα, καταφέροντας πολλαπλά χτυπήματα σε όλο της το σώμα. Η 70χρονη φέρει σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και στα πλευρά, ενώ οι δράστες φέρονται να προχώρησαν και σε εξευτελιστικές πράξεις. Συγκεκριμένα, την οδήγησαν στον χώρο της κουζίνας, την έβρεξαν με παγωμένο νερό και την ανάγκασαν να παραμείνει όρθια, στηριζόμενη στο ένα πόδι για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

Παρά την εξάντληση και τον φόβο, η γυναίκα βρήκε το ψυχικό σθένος την επόμενη ημέρα, Τρίτη 21 Απριλίου, να ζητήσει βοήθεια από την Άμεση Δράση. Περιπολικό τη μετέφερε στο αρμόδιο Τμήμα Ενδοοικογενειακής Βίας, όπου και προχώρησε στην επίσημη καταγγελία της επίθεσης. Η κινητοποίηση των αστυνομικών οργάνων οδήγησε στον άμεσο εντοπισμό και τη σύλληψη της κόρης και του συντρόφου της.

Το θύμα νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Χαλκίδας, ενώ έχει ήδη διαταχθεί ιατροδικαστική εξέταση για την πιστοποίηση της βαρύτητας των χτυπημάτων. Πληροφορίες αναφέρουν πως η ηλικιωμένη είχε δεχθεί ξανά επίθεση πριν από περίπου έξι εβδομάδες, γεγονός που υποδηλώνει μια συνεχιζόμενη κατάσταση κακοποίησης. Οι δύο συλληφθέντες οδηγούνται στον εισαγγελέα για την άσκηση ποινικής δίωξης, ενώ η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού παραμένει σε πλήρη εξέλιξη.



Πηγή: skai.gr

