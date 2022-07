«Με 32 έθνη γύρω από το τραπέζι, θα είμαστε ακόμη πιο ισχυροί και οι λαοί μας θα είναι ακόμη πιο ασφαλείς, καθώς αντιμετωπίζουμε την μεγαλύτερη κρίση στην ασφάλεια εδώ και δεκαετίες», τόνισε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ στην εισαγωγική του τοποθέτηση πριν από τη συνεδρίαση για την υπογραφή των πρωτοκόλλων προσχώρησης της Φινλανδίας και της Σουηδίας.

Πρόκειται για μία ιστορική στιγμή «για την Φινλανδία, τη Σουηδία, το ΝΑΤΟ και την κοινή ασφάλειά μας», σημείωσε ενώ επισήμανε ότι «υπήρξαν ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια οι οποίες έπρεπε να αντιμετωπιστούν και κάναμε ό,τι κάνουμε πάντα στο ΝΑΤΟ. Βρήκαμε κοινό τόπο».

