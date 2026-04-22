Η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι στρατιωτικοί αξιωματούχοι από περισσότερες από 30 χώρες θα πραγματοποιήσουν διήμερες συνομιλίες στο Λονδίνο με στόχο την προώθηση της αμυντικής αποστολής για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Ξεκινώντας σήμερα, οι συνομιλίες θα βασιστούν στην πρόοδο που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια των πρόσφατων συνομιλιών μεταξύ των ηγετών σχετικά με την ασφάλεια του στενού, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας.

Την περασμένη εβδομάδα, περισσότερες από 10 χώρες επιβεβαίωσαν την ετοιμότητά τους να συμμετάσχουν σε μια διεθνή αποστολή με επικεφαλής το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία για την προστασία της ναυσιπλοΐας στο στενό, όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες.

«Το καθήκον, σήμερα και αύριο, είναι να μεταφραστεί η διπλωματική συναίνεση σε ένα κοινό σχέδιο για τη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στο στενό και την υποστήριξη μιας διαρκούς κατάπαυσης του πυρός», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου, Τζον Χίλι.

«Είμαι βέβαιος ότι, τις επόμενες δύο ημέρες, μπορεί να σημειωθεί πραγματική πρόοδος».

Πηγή: skai.gr

