Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σε νεότερη ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social σχετικά με τη συνεχιζόμενη ναυτική αντιπαράθεση με το Ιράν, δήλωσε ότι «το Ιράν δεν θέλει το Στενό του Ορμούζ κλειστό. Θέλουν να είναι ανοιχτό για να μπορούν να βγάζουν 500 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα (που, επομένως, είναι αυτά που χάνουν αν είναι κλειστό!).»

«Λένε ότι θέλουν το Στενό κλειστό, μόνο επειδή το έχω ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΕΝΟ (ΚΛΕΙΣΤΟ!), οπότε θέλουν απλώς να «σώσουν το γόητρό τους», συνέχισε.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι κάποιοι τον προσέγγισαν πριν από τέσσερις ημέρες, λέγοντας: «Κύριε, το Ιράν θέλει να ανοίξει το Στενό, αμέσως».

«Αλλά αν το κάνουμε αυτό, δεν μπορεί ποτέ να υπάρξει συμφωνία με το Ιράν, εκτός αν ανατινάξουμε την υπόλοιπη χώρα τους, συμπεριλαμβανομένων των ηγετών τους!».

Πηγή: skai.gr

