Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Η επιτήρηση του Στενού του Ορμούζ μετά τη λήξη των εχθροπραξιών θα είναι μία διαδικασία που πιθανώς θα διαρκέσει μήνες εκτιμούν Βρετανοί αξιωματούχοι, με την κυβέρνηση της χώρας να συνεργάζεται με συμμάχους της προς αυτήν την κατεύθυνση.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, και ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, συνδιοργανώνουν σύνοδο κορυφής στο Παρίσι την Παρασκευή με τη συμμετοχή 40 χωρών, όπου θα συζητηθούν διπλωματικές και στρατιωτικές επιλογές με σκοπό την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ και τη διασφάλιση της ναυσιπλοΐας.

Οι ηγέτες θα εξετάσουν το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός ευρύτατου συνασπισμού χωρών που θα κρατήσει ανοιχτή την κρίσιμη θαλάσσια οδό. Αν και τα σχέδια βρίσκονται υπό διαμόρφωση, θεωρείται βέβαιο ότι η επιχείρηση θα χρειαστεί να παραμείνει ενεργή για αρκετό καιρό.

Ενόψει της συνόδου, ο επίσημος εκπρόσωπος του πρωθυπουργού δήλωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχει συγκεντρώσει δεκάδες χώρες με κοινό στόχο την αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ.

Όπως τόνισε, η προσπάθεια επικεντρώνεται στη δημιουργία μιας ευρείας συμμαχίας που θα στηρίξει ένα βιώσιμο σχέδιο μετά τη λήξη του πολέμου, καθιστώντας «ζωτικής σημασίας» την άμεση και ασφαλή επαναλειτουργία της θαλάσσιας οδού.

Η Ντάουνινγκ Στριτ αποκάλυψε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι εξοπλισμός του Βασιλικού Ναυτικού βρίσκεται ήδη τοποθετημένος στην περιοχή.

Σε αυτόν περιλαμβάνονται μη επανδρωμένα σκάφη και drones που μπορούν να αξιοποιηθούν σε επιχειρήσεις ναρκαλιείας μετά την οριστική λήξη της σύγκρουσης. Ο βρετανικός στρατός πιθανότατα θα αναλάβει κοινό ρόλο με δυνάμεις άλλων εθνών, αντίστοιχη με τις περιπολίες του ΝΑΤΟ στην ανατολική πτέρυγα της Ευρώπης.

Πηγή: skai.gr

