Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, επέκρινε ένα άρθρο γνώμης της Wall Street Journal που ανέφερε ότι η ιρανική ηγεσία θεωρεί τον ηγέτη των ΗΠΑ «ηλίθιο».

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η Τεχεράνη έχει «εκμεταλλευτεί κάθε Πρόεδρο των ΗΠΑ» τα τελευταία 47 χρόνια.

«Και τι τους έδωσα, μια χώρα σε διάλυση!», έγραψε.

Στη συνέχεια, προχώρησε σε μια σειρά ισχυρισμών, επαναλαμβάνοντας ότι «ολόκληρο το Ναυτικό του Ιράν βρίσκεται στον βυθό της θάλασσας, η Πολεμική Αεροπορία τους έχει εξαφανιστεί, τα αντιαεροπορικά τους συστήματα και τα ραντάρ τους έχουν καταστραφεί» και ότι «τα πυρηνικά τους εργαστήρια και οι χώροι αποθήκευσης ΕΞΑΛΕΙΦΘΗΚΑΝ».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ισχυρίστηκε επίσης ότι το Ιράν χάνει «500 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα» λόγω του αμερικανικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.