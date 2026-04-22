Μια διαφορετική παρέλαση έλαβε χώρα στο κέντρο της Τεχεράνης το βράδυ της Τρίτης, μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για παράταση της εκεχειρίας με το Ιράν, καθώς χιλιάδες υποστηρικτές του καθεστώτος βρέθηκαν στην κεντρική πλατεία Επανάστασης, κυματίζοντας σημαίες και φωνάζωντας συνθήματα εναντίον των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Το πλήθος συγκεντρώθηκε γύρω από ένα πανύψηλο φορτηγό, το οποίο κινούνταν με μικρή ταχύτητα και μετέφερε έναν τεράστιο βαλλιστικό πύραυλο Khorramshahr-4, εμβέλειας 2.000 χιλιομέτρων.

«Κοιτάξτε το ισχυρό μας όπλο και τρέμετε!» φώναξε ο Αχμάντ Βαχίντι, αρχηγός του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), καθώς επιδείκνυε με υπερηφάνεια τον τρομακτικό βαλλιστικό πύραυλο Khorramshahr-4, σαν αυτούς που χρησιμοποιήθηκαν σε πραγματικές επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ.

«Αρνηθήκαμε όλες τις διαπραγματεύσεις, επιλέξαμε τη βία και τώρα η Αμερική θα νιώσει την πλήρη δύναμη του πιο καταστροφικού όπλου μας, βεληνεκούς 2.000 χιλιομέτρων! Θάνατος στον Μεγάλο Σατανά! Θα τους νικήσουμε με την ένδοξη πυραυλική μας παρέλαση!», συνέχισε ο ανώτατος Ιρανός στρατιωτικός αξιωματούχος.

Δείτε όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ΕΔΩ.

Πηγή: skai.gr

