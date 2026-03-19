07 | Ανάφλεξη στο Ιράν: Η επίθεση που αλλάζει τα πάντα - Πόσο κοντά είμαστε σε γενικευμένο πόλεμο

Η επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου πυροδοτεί μια νέα, επικίνδυνη φάση στη Μέση Ανατολή, με τα Στενά του Ορμούζ να μετατρέπονται σε κομβικό σημείο για την παγκόσμια ενέργεια και ασφάλεια. Στο νέο επεισόδιο της σειράς «Μέση Ανατολή: Στη Σκιά των Πολέμων», ο Κωνσταντίνος Φίλης εξηγεί πώς διαμορφώνεται η επόμενη μέρα: ποια είναι τα πραγματικά περιθώρια αντίδρασης της Τεχεράνης, πόσο πιθανή είναι μια γενικευμένη ανάφλεξη και τι σημαίνει αυτό για την Ευρώπη. Παράλληλα, αναλύεται ο ρόλος του Ντόναλντ Τραμπ, οι πιέσεις προς συμμάχους για εμπλοκή και το γεωπολιτικό παιχνίδι γύρω από το πετρέλαιο και τη ναυσιπλοΐα. Ποιος τελικά ωφελείται από την κρίση και πόσο κοντά βρισκόμαστε σε μια ευρύτερη σύγκρουση;