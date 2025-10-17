Η εύθραυστη εκεχειρία: Από το χτύπημα στο Κατάρ μέχρι τον Τραμπ της Γάζας

Ένα επεισόδιο-γέφυρα ανάμεσα στον πόλεμο και την ειρήνη.

Πώς ένα ισραηλινό χτύπημα στο Κατάρ συσπείρωσε τον αραβικό κόσμο εναντίον του Τελ Αβίβ;

Πόσο “χειροποίητη” ήταν η εκεχειρία που έφερε ο Ντόναλντ Τραμπ — και τι πραγματικά κρύβεται πίσω από το σχέδιο των 20 σημείων;

Ο Στέφανος Νικολαΐδης συζητά με τον Κωνσταντίνο Φίλη για τη νέα, εύθραυστη ισορροπία στη Μέση Ανατολή:

τι σημαίνει αυτή η ειρήνη για το Ισραήλ, τι αφήνει πίσω της στη Γάζα και γιατί όλοι μιλούν ήδη για τον επόμενο κύκλο της σύγκρουσης.

Ένα επεισόδιο με φόντο τις πιο σιωπηλές, αλλά και τις πιο εκρηκτικές στιγμές της σύγχρονης ιστορίας.