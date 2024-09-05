«Ο κόσμος μου κατέρρευσε» είπε η 72χρονη Ζιζέλ Πελικό, καταθέτοντας στο δικαστήριο της Αβινιόν, για την υπόθεση των πολλαπλών βιασμών της ενόσω ήταν ναρκωμένη από τον σύζυγό της.

Η αστυνομία «μου έσωσε τη ζωή» είπε, εξιστορώντας τη στιγμή που τον Νοέμβριο του 2020 οι ερευνητές της έδειξαν για πρώτη φορά τις εικόνες σεξουαλικής κακοποίησης με θύμα την ίδια. Εκείνη ναρκωμένη από τον επί 50 χρόνια σύζυγό της που κινηματογραφούσε τους βιαστές που ο ίδιος είχε προσκαλέσει διαδικτυακά.

«Μέσα μου είμαι ερείπιο. Μπορεί να μη φαίνεται από την όψη μου αλλά από πίσω...», εξομολογήθηκε ενώπιων του δικαστηρίου.

🇫🇷⚡️Le procès de l’abomination, journaliste, pompier, Gisèle Pelicot 72 ans a été violée par des dizaines de personnes. pic.twitter.com/j7aAtLMKHe — 75 Secondes 🗞️ (@75secondes) September 3, 2024

Η Ζιζέλ Πελικό, στα 71 της χρόνια αρνήθηκε την ανωνυμία που της προσέφερε η γαλλική δικαιοσύνη και απαίτησε «να γίνουν όλα δημόσια ώστε η ντροπή να αλλάξει στρατόπεδο».

Husband 'drugged his wife and invited dozens of men to rape in south of #France'



Dominique Pelicot, 71, is accused of organising online for the strangers, aged between 26 and 74, to come to his home in the southern French village of Mazan to rape his wife, Gisele Pelicot. #news pic.twitter.com/shPn1TyJ5u — Peer Community Hub, Your News Network Zone! 🇨🇦✌️ (@p_communityhub) September 2, 2024

H δίκη ξεκίνησε τη Δευτέρα με βασικό κατηγορούμενο τον «εγκέφαλο» του εγκλήματος, τον επί 50 χρόνια σύζυγο του θύματος, Ντομινίκ Πελικό. Στο εδώλιο του κατηγορουμένου βρίσκονται και 51 εκ των συνολικά 72 βιαστών.

Η φρίκη φέρεται, σύμφωνα με τους ερευνητές να ξεκίνησε το 2011, και συνεχίστηκε για δεκαετία.

«Οι βιαστές υπάκουαν στους κανόνες του συζύγου»

Οι άνδρες που προσκαλούνταν στο σπίτι του ζευγαριού στην Προβηγκία «δεν μπορούσαν να μιλήσουν δυνατά, έπρεπε να βγάλουν τα ρούχα τους στην κουζίνα, δεν μπορούσαν να φορούν άρωμα ή να μυρίζουν καπνό», ανέφεραν γαλλικά μέσα ενημέρωσης.

Μερικές φορές έπρεπε να περιμένουν έως και μιάμιση ώρα σε ένα κοντινό πάρκινγκ για να δράσει πλήρως το υπνωτικό και που χρησιμοποιούσε ο σύζυγός για να νακρώσει τη γυναίκα του πριν από τους βιασμούς,

Ο Πελικό βιντεοσκόπησε τους υποτιθέμενους βιασμούς, κι έτσι η αστυνομία μπόρεσε να εντοπίσει – σε διάστημα δύο ετών – την πλειοψηφία των 72 υπόπτων ηλικίας 22 έως 70 ετών, που αναζητούσαν.

Πριν από 4 χρόνια, ο Ντομινίκ Πελικό συνελήφθη από αστυνομικούς σε ένα σούπερ μάρκετ να βιντεοσκοπεί κάτω από τη φούστα γυναικών. Σε περαιτέρω έρευνα ανακάλυψαν χιλιάδες φωτογραφίες και βίντεο όπου εικονιζόταν η σύζυγός του, ναρκωμένη και αναίσθητη, να βιάζεται από αγνώστους.

Η δίκη ξεκίνησε τη Δευτέρα στη νότια πόλη της Αβινιόν και αναμένεται να διαρκέσει μέχρι τον Δεκέμβριο.

Τι λένε οι 51 κατηγορούμενοι

Οι 51 κατηγορούμενοι άνδρες από την πλευρά τους επικαλούνται διάφορες δικαιολογίες για την υπόθεση. Ορισμένοι ισχυρίζονται ότι νόμιζαν πως είχαν τη συγκατάθεση του συζύγου και επομένως δε θεώρησαν ότι διαπράττουν βιασμό, ενώ άλλοι ισχυρίζονται ότι πίστευαν πως η γυναίκα είχε συναινέσει στη νάρκωσή της ως μέρος μιας σεξουαλικής φαντασίωσης. Ωστόσο, η γυναίκα δεν είχε καμία ανάμνηση από τους βιασμούς και θα δει για πρώτη φορά τις βιντεοσκοπήσεις των επιθέσεων στο δικαστήριο.

Οι κατηγορούμενοι βιαστές είναι ηλικίας από 26 έως 72 ετών. Κάποιοι είναι ελεύθεροι, άλλοι παντρεμένοι ή χωρισμένοι και κάποιοι οικογενειάρχες.

Η υπεράσπισή τους αναφέρει ότι απλώς βοήθησαν ένα φιλελεύθερο ζευγάρι να ζήσει τις φαντασιώσεις του και οι δικηγόροι τους ισχυρίζονται ότι οι κατηγορούμενοι παρασύρθηκαν σε μια παγίδα και δεν γνώριζαν ότι η Ζιζέλ δεν συμμετείχε με τη θέλησή της.

Όμως, ο Πελικότ είπε στους ανακριτές ότι όλοι γνώριζαν ότι η Gisele ήταν ναρκωμένη εν αγνοία της, προτού προχωρήσουν στον βιασμό της.

Ανέφερε ακόμα στους εισαγγελείς ότι μόνο τρεις άνδρες έφυγαν από το σπίτι γρήγορα μετά την άφιξή τους, ενώ όλοι οι άλλοι συνέχισαν την κακοποίηση, ενώ κάποιοι επέστρεψαν για να τη βιάσουν έως και έξι φορές.

