Δυο χωριά της περιφέρειας Πεδεμόντιο, με πρωτεύουσα το Τορίνο, έχουν απομονωθεί εξαιτίας του κύματος κακοκαιρίας που πλήττει την περιοχή.

Ο παραπόταμος Τζεράρντο υπερχείλισε και κατέρρευσε τμήμα μικρής γέφυρας στο χωριό Μάτιε, σε επτακόσια μέτρα υψόμετρο. Δεν υπάρχουν τραυματίες, αλλά είκοσι άνθρωποι δεν μπορούν να εξέλθουν από τα σπίτια τους, λόγω του μένους των υδάτων. Εξαιτίας της υπερχείλισης του ίδιου παραποτάμου, στην περιοχή Μπουσολένο, άλλοι τριάντα κάτοικοι έχουν προσωρινά απομονωθεί. Παράλληλα, σε περιοχές της περιφέρειας Βάλε Ντ΄Αόστα, στα σύνορα με την Γαλλία, έχει διακοπεί, λόγω ζημιών στο δίκτυο ύδρευσης, η παροχή πόσιμου νερού.

Στην Αλμπένγκα της Λιγουρίας, δέκα άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους, τα οποία έχουν πλημμυρίσει, με την βοήθεια των πυροσβεστών.

Σε επιφυλακή, τέλος, βρίσκεται η Ιταλική Πολιτική Προστασία στην πόλη του Μιλάνου, όπου άρχισε να βρέχει την περασμένη νύχτα και η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι και σήμερα το βράδυ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

