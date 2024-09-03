Σοκ έχει προκαλέσει στη Γαλλία και όχι μόνο η υπόθεση που ήρθε στη δημοσιότητα με θύμα την 71χρονη Ζιζέλ Πελικό, η οποία επί 10 χρόνια βίωνε έναν εφιάλτη ως θύμα κακοποίησης από τον ίδιο της τον άντρα ο οποίος έβγαζε πάνω της τα αρρωστημένα ένστικτά του, αφού την νάρκωνε και στη συνέχεια καλούσε δεκάδες άνδρες για να την βιάζουν ομαδικώς.

Husband 'drugged his wife and invited dozens of men to rape in south of #France'



Dominique Pelicot, 71, is accused of organising online for the strangers, aged between 26 and 74, to come to his home in the southern French village of Mazan to rape his wife, Gisele Pelicot. #news pic.twitter.com/shPn1TyJ5u September 2, 2024

Η δίκη του 72χρονου Ντομινίκ Πελικό, ενός συνταξιούχου που εργαζόταν σε εταιρεία παροχής ηλεκτρικής ενέργειας βρίσκεται σε εξέλιξη με τα γεγονότα που έρχονται στην επιφάνεια να προκαλούν φρίκη και ανατριχίλα για τα όσα είχε υποστεί όλο αυτό το διάστημα η σύζυγος του η οποία αναγκάστηκε να δει σε βίντεο που προβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της δίκης όλες τις φρικιαστικές στιγμές των κατ' εξακολούθηση βιασμών της. Παράλληλα, αναγκάζεται να βρεθεί πρόσωπο με πρόσωπο τόσο με τον σύζυγό της στη δίκη, αλλά και με τους 51 άνδρες που κατηγορούνται για τον βιασμό και την κακοποίησή της.

🇫🇷⚡️Le procès de l’abomination, journaliste, pompier, Gisèle Pelicot 72 ans a été violée par des dizaines de personnes. pic.twitter.com/j7aAtLMKHe — 75 Secondes 🗞️ (@75secondes) September 3, 2024

Τα βίντεο ωστόσο που τραβούσε ο άνδρας της από τις αποτρόπαιες πράξεις, αποδείχθηκαν σημαντικά για να ξεσκεπαστεί η υπόθεση, καθώς χάρις σε αυτά η ίδια έμαθε από την Αστυνομία όλα όσα ζούσε όλα αυτά τα χρόνια.

«Με αηδιάζει. Νιώθω βρώμικη, μολυσμένη, προδομένη. Ήταν ένα τσουνάμι, με χτύπησε ένα τρένο υψηλής ταχύτητας» έτσι περιέγραψε στον δικαστή πώς ένιωσε όταν ανακάλυψε την αλήθεια.

Ο προεδρεύων δικαστής, Roger Arata, ανακοίνωσε χθες ότι όλες οι ακροάσεις θα είναι δημόσιες, αφού η Ζιζέλ ζήτησε «πλήρη δημοσιότητα μέχρι το τέλος» της δικαστικής υπόθεσης, προκειμένου να εκθέσει τους βιαστές της. Παρ' όλα αυτά, όπως δήλωσε ένας από τους δικηγόρους της, ο Αντουάν Καμύ, αυτή ήταν και θα είναι μια εξαιρετικά επώδυνη διαδικασία για την ίδια.

Συγκλονίζουν τα μηνύματα του συζύγους της προς τους άνδρες

Τα όσα συνέβαιναν επί δέκα χρόνια χωρίς η 71χρονη να εχει αντιληφθεί το παραμικρό σοκάρουν. Ο σύζυγός της, προσέλκυε τους άνδρες, μέσω ενός διαδικτυακού φόρουμ που λέγεται «Without Her Knowing» -στα ελληνικά «Χωρίς Αυτή να Γνωρίζει». Η αστυνομία μιλά για περισσότερους από 92 βιασμούς.

«Είσαι σαν εμένα – σου αρέσει η διαδικασία του βιασμού». Αυτό είναι μόνο ένα από τα χιλιάδες ανατριχιαστικά μηνύματα που έστειλε ο Dominique Pelicot σε δεκάδες άνδρες τους οποίους κάλεσε να κακοποιήσουν σεξουαλικά τη σύζυγό του, Gisele, αποτρόπαιες πράξεις τις οποίες επιμελήθηκε σχολαστικά και κατέγραψε σε μια περίοδο εννέα ετών.

Η αστυνομία ανακάλυψε περισσότερες από 20.000 φωτογραφίες και εικόνες της γυναίκας να δέχεται σεξουαλική επίθεση από συνολικά 72 αγνώστους – 50 από τους οποίους έχουν ταυτοποιηθεί και δικάζονται -, ενώ βρισκόταν ναρκωμένη στο κρεβάτι της.

Ο Πελικότ έχει παραδεχτεί πολλά από τα εγκλήματα για τα οποία κατηγορείται. Σε προηγούμενες ακροάσεις, είπε στους ερευνητές ότι έδωσε στη σύζυγό του ισχυρά ηρεμιστικά για να βεβαιωθεί ότι ήταν αναίσθητη και εξήγησε πώς πήρε μια σειρά από προφυλάξεις, για να αποτρέψει εκείνη ή την οικογένειά τους να ανακαλύψουν τις σκοτεινές του πράξεις. Επίσης, έδινε αυστηρές οδηγίες στους άντρες που προσκαλούσε να βιάσουν τη σύζυγό του: «Παρκάρετε κοντά και περπατήστε μέχρι το σπίτι. Μην φοράτε άρωμα, μην μυρίζετε καπνό ή ποτό. Κόψτε και καθαρίστε τα νύχια. Πλύνετε τα χέρια σας με ζεστό νερό πριν αγγίξετε το δέρμα της κ.α».

Έφτασε κοντά στην αυτοκτονία η Ζιζέλ

Αν και η Ζιζέλ μέχρι πρότινος δεν είχε ανάμνηση των βιασμών της, που έγιναν από το 2011 ως και το 2020, για χρόνια έχανε μαλλιά και βάρος, ενώ είχε αρχίσει να ξεχνάει ολόκληρες μέρες και μερικές φορές φαινόταν να είναι μονίμως χαμένη λόγω των υπνωτικών χαπιών που κατανάλωνε εν αγνοία της. Τα παιδιά και οι φίλοι της ανησυχούσαν ότι είχε Αλτσχάιμερ αλλά στα τέλη του 2020, αφού κλήθηκε σε ένα αστυνομικό τμήμα στη νότια Γαλλία, έμαθε όλες τις ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για το τι πραγματικά τής είχε συμβεί.

Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, η 71χρονη γυναίκα που παρέμενε για χρόνια στην σκιά, δίχως να έχει γνωστοποιήσει την ταυτότητά της στο κοινό έχοντας αλλάξει ακόμη και το όνομά της, οδηγήθηκε ακόμη και στα όρια της αυτοκτονίας αφού ήταν αδύνατον να αντέξει το βάρος όλων όσων βίωσε στα χέρια του άνδρα της.

Πώς αποκαλύφθηκε η τραγική ιστορία

Η ιστορία αποκαλύφθηκε όταν ο σύζυγός της, Ντομινίκ, συνελήφθη το 2020 για προσπάθεια βιντεοσκόπησης γυναικών κάτω από τις φούστες τους σε ένα σούπερ μάρκετ. Η αστυνομία κατέσχεσε τις συσκευές του, ανακαλύπτοντας δεκάδες χιλιάδες φωτογραφίες και βίντεο που τεκμηρίωναν τη μακροχρόνια κακοποίηση της Ζιζέλ.



Ο Ντομινίκ παραδέχθηκε την ενοχή του και δήλωσε ότι ξεκίνησε να ναρκώνει τη γυναίκα του για να της κάνει πράγματα που εκείνη συνήθως αρνούνταν, ενώ στη συνέχεια άρχισε να προσκαλεί άλλους άντρες να συμμετάσχουν.



Η Ζιζέλ είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι ο σύζυγός της της είχε ζητήσει να δοκιμάσει το swinging (ανταλλαγή συντρόφων) -κάτι που εκείνη αρνήθηκε. Αλλά τον περιέγραψε επίσης ως έναν «υπέροχο τύπο» με «φυσιολογική σεξουαλικότητα».

Τι λένε οι 51 κατηγορούμενοι

Οι 51 κατηγορούμενοι άνδρες από την πλευρά τους επικαλούνται διάφορες δικαιολογίες για την υπόθεση. Ορισμένοι ισχυρίζονται ότι νόμιζαν πως είχαν τη συγκατάθεση του συζύγου και επομένως δε θεώρησαν ότι διαπράττουν βιασμό, ενώ άλλοι ισχυρίζονται ότι πίστευαν πως η γυναίκα είχε συναινέσει στη νάρκωσή της ως μέρος μιας σεξουαλικής φαντασίωσης. Ωστόσο, η γυναίκα δεν είχε καμία ανάμνηση από τους βιασμούς και θα δει για πρώτη φορά τις βιντεοσκοπήσεις των επιθέσεων στο δικαστήριο.

Οι κατηγορούμενοι βιαστές είναι ηλικίας από 26 έως 72 ετών. Κάποιοι είναι ελεύθεροι, άλλοι παντρεμένοι ή χωρισμένοι και κάποιοι οικογενειάρχες.

Η υπεράσπισή τους αναφέρει ότι απλώς βοήθησαν ένα φιλελεύθερο ζευγάρι να ζήσει τις φαντασιώσεις του και οι δικηγόροι τους ισχυρίζονται ότι οι κατηγορούμενοι παρασύρθηκαν σε μια παγίδα και δεν γνώριζαν ότι η Ζιζέλ δεν συμμετείχε με τη θέλησή της.

Όμως, ο Πελικότ είπε στους ανακριτές ότι όλοι γνώριζαν ότι η Gisele ήταν ναρκωμένη εν αγνοία της, προτού προχωρήσουν στον βιασμό της.

Ανέφερε ακόμα στους εισαγγελείς ότι μόνο τρεις άνδρες έφυγαν από το σπίτι γρήγορα μετά την άφιξή τους, ενώ όλοι οι άλλοι συνέχισαν την κακοποίηση, ενώ κάποιοι επέστρεψαν για να τη βιάσουν έως και έξι φορές.

Σημειώνεται ότι από τους 51 κατηγορούμενους άνδρες, 20, συμπεριλαμβανομένου του Πελικό, βρίσκονται υπό κράτηση, ενώ οι υπόλοιποι παραμένουν εκτός φυλακής, με εγγύηση.

Ο Ντομινίκ Πελικό αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και 20 χρόνια, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τη συμμετοχή του σε άλλα εγκλήματα, συμπεριλαμβανομένων υποθέσεων βιασμού και δολοφονίας.

Κατηγορίες στον 72χρονο και για δολοφονία

Ο Ντομινίκ είναι επίσης ύποπτος για το βιασμό και τη δολοφονία της Σόφι Νάρμε, μιας 23χρονης κτηματομεσίτριας, η οποία βρέθηκε ακρωτηριασμένη σε ένα διαμέρισμα στο 19ο διαμέρισμα του Παρισιού το Δεκέμβριο του 1991. Οι πηγές των ερευνών δήλωσαν στη Le Parisien ότι υποπτεύονται ότι ο 72χρονος Ντομινίκ συνάντηση την Narme στο διαμέρισμα, χρησιμοποιώντας το ψευδώνυμο «κ. Duboste».

Ένας συνάδελφος της Νάρμε θυμήθηκε ότι συνάντησε έναν άνδρα που χρησιμοποιούσε το όνομα Duboste και που ταίριαζε στην περιγραφή του Ντομινίκ.Ο ίδιος πάντως αρνείται οποιαδήποτε ανάμειξη στην υπόθεση.

Μια άλλη 19χρονη μεσίτρια αναφερόμενη μόνο ως "E", δέχθηκε επίθεση υπό παρόμοιες συνθήκες από τον Ντομινίκ σε διαμέρισμα στο προάστιο Villeparisis του Παρισιού το 1999, αλλά κατάφερε να διαφύγει αφού αντιστάθηκε, δήλωσε η αστυνομία. Ο Ντομινίκ 'ηταν στον κλάδο των ακινήτων όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990, και σύμφωνα με μαρτυρίες που έχει στα χέρια της η αστυνομία λέγεται ότι «έχει μεγάλη ομοιότητα» με τον Duboste και τον άνδρα που επιτέθηκε στην "E".

Στις 7 Σεπτεμβρίου 2022, ο Ντομινίκ εμφανίστηκε ενώπιον δικαστή στη Ναντέρ, όπου του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για τη δολοφονία της Sophie Narme και την απόπειρα βιασμού της "E".

