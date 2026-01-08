Λογαριασμός
Ζελένσκι: Το έγγραφο με τις εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ για την Ουκρανία είναι έτοιμο να τεθεί προς έγκριση στον Τραμπ

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι στις χθεσινές συναντήσεις των εκπροσώπων των δύο χωρών στο Παρίσι συζητήθηκαν «πολύπλοκα ζητήματα»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα, Πέμπτη ότι το έγγραφο για τις διμερείς εγγυήσεις ασφάλειας μεταξύ Κιέβου και Ουάσιγκτον είναι «ουσιαστικά έτοιμο» προκειμένου να τεθεί προς έγκριση στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι στις χθεσινές συναντήσεις των εκπροσώπων των δύο χωρών στο Παρίσι συζητήθηκαν «πολύπλοκα ζητήματα» μεταξύ των οποίων και το υπό συζήτηση πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Χ, σημείωσε πως κατανοεί ότι η αμερικανική πλευρά θα συνεργαστεί με τη Ρωσία και αναμένει ενημέρωση σχετικά με το αν «ο επιτιθέμενος είναι πραγματικά πρόθυμος να τερματίσει τον πόλεμο».

Ακόμα χαρακτήρισε «απαραίτητο» να συνεχιστεί και να αυξηθεί η πίεση στη Ρωσία.

