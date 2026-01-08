Ένα πετρελαιοφόρο με ρωσικό προορισμό υπέστη επίθεση από drone στη Μαύρη Θάλασσα, με αποτέλεσμα να ζητήσει βοήθεια από την τουρκική ακτοφυλακή και να εκτραπεί από την πορεία του, σύμφωνα με ανακοίνωση της Lloyd's List Intelligence και μιας ξεχωριστής πηγής θαλάσσιας ασφάλειας την Πέμπτη.

Η Lloyd's List Intelligence, εξειδικευμένη σε ναυτιλιακά δεδομένα, ανακοίνωσε ότι το πλοίο Elbus με σημαία Παλάου «δέχθηκε επίθεση από μη επανδρωμένο θαλάσσιο όχημα και drone» την Τετάρτη με στόχο το μηχανοστάσιό του και ότι δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί μεταξύ των 25 μελών του πληρώματος, ούτε ρύπανση. Το τάνκερ δέχ



Στα τέλη Νοεμβρίου, τα ασφάλιστρα ναυτιλίας αυξήθηκαν αφού ουκρανικά ναυτικά drone έπληξαν δύο δεξαμενόπλοια με ρωσικό προορισμό στη Μαύρη Θάλασσα, περιστατικά που ώθησαν τη Μόσχα να απειλήσει με αντίποινα και την Άγκυρα να ζητήσει ηρεμία. Ένα άλλο πλοίο, με ρωσική σημαία, δήλωσε στις αρχές Δεκεμβρίου ότι και αυτό δέχθηκε επίθεση στη θάλασσα, αλλά το Κίεβο αρνήθηκε οποιονδήποτε ρόλο σε αυτό το περιστατικό.



Η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας δεν απάντησε όταν ρωτήθηκε για το περιστατικό που αφορούσε το Elbus.



Η Μαύρη Θάλασσα είναι ζωτικής σημασίας για τη μεταφορά σιτηρών, πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου και τα ύδατά της μοιράζονται η Τουρκία, η Ρωσία, η Ουκρανία, η Βουλγαρία, η Γεωργία και η Ρουμανία.



Το πλοίο κατευθυνόταν την Τετάρτη προς το ρωσικό λιμάνι Νοβοροσίσκ από τη Σιγκαπούρη, ανέφερε η ανακοίνωση των Lloyd's.



Τα στοιχεία της θαλάσσιας κυκλοφορίας έδειξαν ότι το Elbus είχε σταματήσει λίγα χιλιόμετρα από το βόρειο τουρκικό λιμάνι Ινεμπολού την Πέμπτη, αφού είχε εκτραπεί από την προηγούμενη του πορεία προς ανατολάς στη Μαύρη Θάλασσα.

Το πετρελαιοφόρο, που συνδέεται με τον ρωσικό «Σκιώδη Στόλο», δέχθηκε επίθεση από drone στη Μαύρη Θάλασσα στα ανοιχτά των ακτών της Τουρκίας, αναφέρει η τουρκική εφημερίδα Ortadogu.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, το πλοίο με σημαία Παλάου κατευθυνόταν προς το Νοβοροσίσκ για να φορτώσει πετρέλαιο. Η επίθεση έλαβε χώρα στις 7 Ιανουαρίου κοντά στην πόλη Κασταμονή.

Η επίθεση προκάλεσε ζημιές στο πάνω μέρος του δεξαμενόπλοιου. Το πλοίο ρυμουλκείται αυτή τη στιγμή στο λιμάνι Ινέμπολου.

