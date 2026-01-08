Οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις και λιμενικές υποδομές που χρησιμοποιούνται από τον ουκρανικό στρατό, ανέφεραν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων την Πέμπτη, επικαλούμενα το υπουργείο Άμυνας, σημειώνει το Reuters.

Τα πρακτορεία πρόσθεσαν ότι οι ρωσικές δυνάμεις ανέλαβαν τον έλεγχο του χωριού Μπράτσκε στην περιοχή Ντιπνοπετρόφσκ της Ουκρανίας. Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα την αναφορά από το πεδίο της μάχης.

Η Ουκρανία ανέφερε ότι οι ρωσικές επιθέσεις προκάλεσαν πλήρη διακοπή ρεύματος σε δύο νοτιοανατολικές περιοχές της χώρας κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Πηγή: skai.gr

