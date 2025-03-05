Πρόοδος έχει σημειωθεί στις συνομιλίες ΗΠΑ και Ουκρανία, την οποία επιβεβαιώνει και ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι καθώς στο νυχτερινό του διάγγελμα την Τετάρτη ανέφερε ότι υπήρξε «θετική πρόοδος» στη συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι αναμένει αποτελέσματα την επόμενη εβδομάδα, που θα αφορούν μια μελλοντική συνάντηση μεταξύ των δύο πλευρών.

Νωρίτερα, ο επικεφαλής του γραφείου του Ουκρανού προέδρου Αντρίι Γέρμακ είχε αποκαλύψει ότι αυτός και ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ, Μάικ Γουόλτς, «συζήτησαν τα επόμενα βήματα προς μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη» στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας την Τετάρτη.

Ο Αντρίι Γέρμακ ανέφερε στην πλατφόρμα X ότι ο ίδιος και ο Γουόλτς «αντάλλαξαν απόψεις για ζητήματα ασφαλείας και τον συντονισμό των θέσεών τους» και προγραμμάτισαν συνάντηση μεταξύ Ουκρανών και Αμερικανών αξιωματούχων στο άμεσο μέλλον «για να συνεχίσουν αυτή τη σημαντική εργασία».

Πηγή: skai.gr

