Λευκός Οίκος: Ο Τραμπ μπορεί να άρει την παύση της βοήθειας προς την Ουκρανία, εάν οργανωθούν ειρηνευτικές συνομιλίες

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα εξετάσει το ενδεχόμενο να αποκαταστήσει τη βοήθεια προς την Ουκρανία, εάν οργανωθούν ειρηνευτικές συνομιλίες και ληφθούν μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, δήλωσε την Τετάρτη ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου Μάικ Γουόλτς.

«Νομίζω ότι αν μπορέσουμε να κανονίσουμε και να προχωρήσουμε προς αυτές τις διαπραγματεύσεις και, στην πραγματικότητα, να θέσουμε κάποια μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης στο τραπέζι, τότε ο πρόεδρος θα εξετάσει προσεκτικά την άρση αυτής της παύσης», δήλωσε ο Γουόλτς σε συνέντευξή του στο Fox News.

Υπενθυμίζεται ότι με εντολή Τραμπ οι ΗΠΑ διέκοψαν χθες την στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία, μετά την ένταση ανάμεσα στον Αμερικανό πρόεδρο και τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμρι Ζελένσκι την περασμένη Παρασκευή στο Οβάλ Γραφείο.

Πηγή: skai.gr

