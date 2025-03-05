Ο επικεφαλής του γραφείου του Ουκρανού προέδρου Αντρίι Γέρμακ ανακοίνωσε ότι αυτός και ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ, Μάικ Γουόλτς, «συζήτησαν τα επόμενα βήματα προς μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη» στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας την Τετάρτη, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η Ουκρανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν να πραγματοποιήσουν συνάντηση στο προσεχές μέλλον.

Ειδικότερα, ο Αντρίι Γέρμακ ανέφερε στην πλατφόρμα X ότι ο ίδιος και ο Γουόλτς «αντάλλαξαν απόψεις για ζητήματα ασφαλείας και τον συντονισμό των θέσεών τους» και προγραμμάτισαν συνάντηση μεταξύ Ουκρανών και Αμερικανών αξιωματούχων στο άμεσο μέλλον «για να συνεχίσουν αυτή τη σημαντική εργασία».

Had a phone conversation with the U.S. President’s National Security Advisor, @michaelgwaltz.



We discussed the next steps towards a just and lasting peace. — Andriy Yermak (@AndriyYermak) March 5, 2025

Την πρόοδο στις συνομιλίες επιβεβαιώνει και ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι καθώς στο νυχτερινό του διάγγελμα την Τετάρτη ανέφερε ότι υπήρξε «θετική πρόοδος» στη συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι αναμένει αποτελέσματα την επόμενη εβδομάδα, που θα αφορούν μια μελλοντική συνάντηση μεταξύ των δύο πλευρών.

Νωρίτερα το ειδησεογραφικό μέσο UNN είχε μεταδώσει ότι ο σύμβουλος του Λευκού Οίκου, Μάικ Γουόλτς, είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον επικεφαλής του Γραφείου του Ουκρανού προέδρου, Αντρίι Γέρμακ, σχετικά με την ημερομηνία, τον τόπο και την ομάδα για τις διαπραγματεύσεις. Οι δύο πλευρές συζήτησαν μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης που σκοπεύουν να μεταφέρουν στη ρωσική πλευρά.

«Ολοκλήρωσα μια τηλεφωνική συνομιλία με τον Ουκρανό συνάδελφό μου. Συζητήσαμε για την ημερομηνία, τον τόπο και την ομάδα διαπραγμάτευσης. Σήμερα και χθες ήταν ένα θετικό βήμα μπροστά για να διαπραγματευτούμε για την ειρήνη και ήδη συζητάμε για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, τα οποία θα τα μεταφέρουμε στη συνέχεια στους Ρώσους. Πρόκειται για σκληρή διπλωματία, αλλά και

