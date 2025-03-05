Η κυβέρνηση Τραμπ διεξάγει απευθείας συνομιλίες με τη Χαμάς σχετικά με την απελευθέρωση των Αμερικανών ομήρων που κρατούνται στη Γάζα και την πιθανότητα μιας ευρύτερης συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό δίκτυο Axios.

Τις συνομιλίες διεξάγει ο ειδικός απεσταλμένος της κυβέρνησης των ΗΠΑ για θέματα ομήρων, Άνταμ Μπέλερ, και πρόκειται για την πρώτη φορά που η Ουάσινγκτον εμπλέκεται άμεσα σε διαπραγματεύσεις με τη Χαμάς, την οποία έχουν χαρακτηρίσει τρομοκρατική οργάνωση από το 1997.

Οι συναντήσεις μεταξύ του Μπέλερ και αξιωματούχων της Χαμάς πραγματοποιήθηκαν στην Ντόχα τις τελευταίες εβδομάδες.

Ενώ η κυβέρνηση Τραμπ είχε διαβουλεύσεις με το Ισραήλ σχετικά με την πιθανότητα συνομιλιών με τη Χαμάς, το Ισραήλ ενημερώθηκε για ορισμένες πτυχές των συνομιλιών μέσω άλλων καναλιών, ανέφερε μία πηγή.

Οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν εν μέρει στην απελευθέρωση των Αμερικανών ομήρων, που εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Μπέλερ.

Επίσης, περιλάμβαναν συζητήσεις για μια ευρύτερη συμφωνία που θα αφορούσε την απελευθέρωση όλων των ομήρων που παραμένουν στα χέρια της Χαμάς και μια μακροπρόθεσμη εκεχειρία, σύμφωνα με τις πηγές. Ωστόσο, δεν έχει επιτευχθεί ακόμα συμφωνία.

Ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ, σχεδίαζε να ταξιδέψει στην Ντόχα αυτήν την εβδομάδα για να συναντηθεί με τον πρωθυπουργό του Κατάρ με αντικείμενο τις διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός, αλλά ακύρωσε το ταξίδι το βράδυ της Τρίτης, καθώς δεν υπήρξε πρόοδος από την πλευρά της Χαμάς, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο.

Η προσέγγιση του Τραμπ στη σύγκρουση διαφέρει σημαντικά από εκείνη του προέδρου Μπάιντεν, καθώς έχει επανειλημμένα απειλήσει τη Χαμάς με «κόλαση» και έχει προτείνει μια «κατάληψη» της Γάζας από τις ΗΠΑ.

Η απευθείας διαπραγμάτευση με τη Χαμάς, ιδιαίτερα χωρίς τη συναίνεση του Ισραήλ, είναι ένα ακόμα βήμα που δεν είχαν κάνει προηγούμενες αμερικανικές κυβερνήσεις.



