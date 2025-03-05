Οι στρατιωτικοί διοικητές των ΗΠΑ θα χρησιμοποιήσουν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να σχεδιάσουν την εκτέλεση κινήσεων πλοίων, αεροπλάνων και άλλων οπλικών συστημάτων στο πλαίσιο μιας σύμβασης που ονομάζεται «Thunderforge» υπό την ηγεσία της start-up Scale AI, ανακοίνωσε η εταιρεία την Τετάρτη.

Η συμφωνία έρχεται καθώς το υπουργείο Άμυνας και η τεχνολογική βιομηχανία των ΗΠΑ αναπτύσσουν ολοένα και περισσότερο τη μεταξύ τους συνεργασία. Η Scale θα χρησιμοποιήσει εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης από τη Microsoft και την Google για να βοηθήσει στη δημιουργία του Thunderforge, το οποίο επίσης ενσωματώνεται στα συστήματα της εταιρείας ανάπτυξης όπλων εκκίνησης Anduril.

Το έργο Thunderforge στοχεύει να βρει τρόπους χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης για να επιταχύνει τη λήψη στρατιωτικών αποφάσεων. Ο ρόλος των διοικητών έχει γίνει πιο απαιτητικός, καθώς οι στρατιωτικές επιχειρήσεις και ο εξοπλισμός έχουν γίνει πιο περίπλοκοι και τεχνολογικοί, με αποστολές που περιλαμβάνουν drones και συμβατικές δυνάμεις που εκτείνονται σε ξηρά, θάλασσα και αέρα, καθώς και κυβερνοεπιθέσεις.

Σύμφωνα με τη νέα σύμβαση, η Scale θα αναπτύξει προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης, από τα οποία οι διοικητές θα μπορούσαν να ζητήσουν συστάσεις σχετικά με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο μεταφοράς πόρων σε μια περιοχή. Η τεχνολογία θα μπορούσε να συνδυάσει δεδομένα από πηγές πληροφοριών και αισθητήρες πεδίου μάχης με πληροφορίες για τις θέσεις των φιλικών και εχθρικών αεροπλάνων και πλοίων.

Μετά από χρόνια θεωρητικών ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να βοηθήσει στον στρατιωτικό σχεδιασμό, η τεχνολογία βρίσκεται τώρα στο σημείο όπου μπορεί πραγματικά να είναι χρήσιμη.

Το συμβόλαιο Thunderforge ανατέθηκε από τη Μονάδα Αμυντικής Καινοτομίας του Πενταγώνου, ένα τμήμα με έδρα τη Silicon Valley με στόχο να βοηθήσει τις εταιρείες τεχνολογίας να ενσωματώσουν τα προϊόντα τους στον στρατό. Η τεχνολογία θα αναπτυχθεί αρχικά με την Ευρωπαϊκή Διοίκηση του στρατού των ΗΠΑ και τη Διοίκηση Ινδο-Ειρηνικού.

Μια πρόσκληση για τη σύμβαση Thunderforge που εκδόθηκε από την Defense Innovation Unit πέρυσι ανέφερε ότι θα χρησιμοποιούσε γενετική τεχνητή νοημοσύνη, την τεχνολογία που στηρίζει τα chatbots όπως το ChatGPT. Παρέθεσε δυνατότητες ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας περιλήψεων πληροφοριών και σχεδίων εντολών επιχειρήσεων, ενώ παρέχει επίσης ίχνη ελέγχου για συστάσεις τεχνητής νοημοσύνης.

Στρατιωτικοί αξιωματούχοι προσπαθούν να αυξήσουν τη χρήση λογισμικού τεχνητής νοημοσύνης και αυτόνομων μη επανδρωμένων αεροσκαφών και πλοίων για να βοηθήσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες να αντισταθούν στην Κίνα καθώς το Πεκίνο αναπτύσσει τη στρατιωτική του ισχύ στον Ειρηνικό.

Ένα κύμα νεοφυών επιχειρήσεων στρατιωτικής τεχνολογίας που αμφισβητούν καθιερωμένους αμυντικούς εργολάβους έχουν κερδίσει συμβόλαια από το Πεντάγωνο τα τελευταία χρόνια. Η Scale, που ιδρύθηκε το 2016 από τον γιο δύο φυσικών του Εθνικού Εργαστηρίου του Λος Άλαμος, έχει εμφανιστεί επιθετικά ως εταιρεία που μπορεί να βοηθήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες να κερδίσουν μια γεωπολιτική μάχη με την Κίνα.

Οι τεχνολογικοί γίγαντες που αναζητούν νέες αγορές έχουν βρει ότι ο στρατός είναι πρόθυμος εταίρος καθώς προσπαθεί να αναβαθμίσει την τεχνολογία του ώστε να ταιριάζει με αυτή του ιδιωτικού τομέα.

Ορισμένες εταιρείες, όπως η Google, που ήταν επιφυλακτικές σχετικά με τις στρατιωτικές συμβάσεις, πρόσφατα δείχνουν να αλλάζουν τακτική απέναντι στο υπουργείο Άμυνας.

Οι υποστηρικτές του ελέγχου των όπλων έχουν αγωνιστεί κατά της στρατιωτικής χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης, υποστηρίζοντας ότι οι άνθρωποι πρέπει να διατηρούν άμεσο έλεγχο των όπλων για να εγγυηθούν ότι η χρήση τους παραμένει εντός ηθικών ορίων. Ο στρατός και οι εταιρείες τεχνολογίας των ΗΠΑ που συνεργάζονται μαζί του έχουν προχωρήσει σε έργα αυτοματισμού, υποστηρίζοντας ότι οι άνθρωποι θα διατηρήσουν ουσιαστικό έλεγχο και ότι οι εχθροί του έθνους κατασκευάζουν δικά τους εργαλεία AI.



