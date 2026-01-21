Η εφαρμογή του νέου συστήματος καταβολής των αγροτικών επιδοτήσεων, η αντιμετώπιση μεγάλων διαρθρωτικών προβλημάτων που χρονίζουν και η διαπραγμάτευση της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής για την περίοδο 2028–2034 είναι οι τρεις προτεραιότητες για τον πρωτογενή τομέα που παρουσίασε την Τετάρτη, 21/1, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.

Κατά την ομιλία του στη Βουλή, στη συζήτηση για τη σύσταση Διακομματικής Επιτροπής για τον Πρωτογενή Τομέα ύστερα από την σχετική πρωτοβουλία που ανέλαβε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Κωστής Χατζηδάκης τόνισε ότι η μεταρρύθμιση με τη μετάβαση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ θα αφήσει πίσω της για πολλές δεκαετίες ένα δίκαιο σύστημα κατανομής των αγροτικών επιδοτήσεων που θα λειτουργεί υπέρ των πραγματικών παραγωγών. Και διερωτήθηκε αν η αντιπολίτευση προτείνει την επιστροφή της χώρας στο παλιό σύστημα, το οποίο επί δεκαετίες οδηγούσε σε καταλογισμούς και πρόστιμα από την Κομισιόν.

«Υπάρχει άραγε κάποιο κόμμα της αντιπολίτευσης που είναι υπέρ του παλιού συστήματος καταβολής των επιδοτήσεων; Υπάρχει κάποιο κόμμα που προτιμά τα 160 εκατ. ευρώ που εξοικονομήσαμε με το νέο σύστημα και θα τα δώσουμε σε πραγματικούς παραγωγούς, να μην τα εξοικονομήσουμε και να τα δίνουμε σε πανωγραψίματα; Έχει και η δημαγωγία τα όρια της!», ανέφερε.

Ο κ. Χατζηδάκης έκανε εκτενή αναφορά στην πρόταση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη και στελεχών της αντιπολίτευσης για εμβολιασμό των αιγοπροβάτων κατά της ευλογιάς. Αποκάλυψε απάντηση του Επιτρόπου για την Υγεία και την Προστασία των Ζώων, Όλιβερ Βάρχελι ο οποίος αναφέρει ότι δεν υπάρχει επί του παρόντος εγκεκριμένο εμβόλιο στην ΕΕ. Επίσης προειδοποιεί ότι αν εφαρμοστεί εμβολιασμός τότε τα γαλακτοκομικά προϊόντα που θα προέρχονται από τις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις θα υπόκεινται σε μέτρα που ορίζει ο Κανονισμός. «Δηλαδή θα απαγορευθεί η εξαγωγή της φέτας», τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης απευθυνόμενος στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. «Προτείνετε μαζί με διάφορους λαϊκιστές και ψεκασμένους να αγνοήσουμε την επιστημονική κοινότητα, και να απαγορευθεί η εξαγωγή της φέτας».

Εξειδικεύοντας τις προτεραιότητες ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης επεσήμανε τα εξής:

1. Εφαρμογή του νέου οριστικού ψηφιακού συστήματος για την καταβολή των αγροτικών ενισχύσεων.

«Προχωρούμε με βάση το σχέδιο δράσης για ένα σύστημα απολύτως σύγχρονο, ευρωπαϊκό και δίκαιο», είπε.

2. Αντιμετώπιση των μεγάλων διαρθρωτικών προβλημάτων του αγροτικού τομέα.

Τα προβλήματα αυτά θα αποτελέσουν τον πυρήνα των συζητήσεων στο πλαίσιο της Διακομματικής Επιτροπής. Όπως σημείωσε ενδεικτικά ο Κωστής Χατζηδάκης:

-Στο ζήτημα του αγροτικού κλήρου θα πρέπει να εξετάσουμε λύσεις για τη δημιουργία μεγαλύτερων και βιώσιμων αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Είτε μέσα από συγχωνεύσεις, είτε με ανταλλαγές είτε με αναδασμό – όπου αυτό είναι εφικτό.

-Στο ζήτημα του ανθρώπινου δυναμικού χρειάζεται εντατικοποίηση της κατάρτισης και διά βίου μάθησης των αγροτών.

-Θα πρέπει επίσης να ενεργοποιηθούν περισσότερο οι γεωπόνοι και οι κτηνίατροι – ώστε να είναι πραγματικοί αρωγοί του αγροτικού κόσμου.

-Όσον αφορά την εκπροσώπηση και τη συνεργασία των αγροτών η προώθηση συμπράξεων τύπου cluster αλλά και η λειτουργία αγροτικών επιμελητηρίων θα μπορούσε να βελτιώσει το σημερινό τοπίο.

-Για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή είναι απαραίτητη η βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων.

3. Διαπραγμάτευση για τη νέα ΚΑΠ.

«Η Ελληνική κυβέρνηση προσέρχεται σε αυτή τη διαπραγμάτευση με στόχευση να συνδεθεί – στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό- η επιδότηση με την παραγωγή και το ζωικό κεφάλαιο».

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε, παρά την εικόνα μηδενισμού για τον πρωτογενή τομέα στην Ελλάδα, υπάρχουν και θετικά αποτελέσματα τα τελευταία χρόνια: Οι εξαγωγές τροφίμων αυξήθηκαν μεταξύ 2019 και 2024, το εμπορικό ισοζύγιο στο σύνολο των αγροτικών προϊόντων έγινε πλεονασματικό για πρώτη φορά έπειτα από 35 χρόνια και οι επενδύσεις στον αγροτικό τομέα αυξήθηκαν πλησιάζοντας το μέσο όρο της Ε.Ε. «Παράλληλα, σε αντίθεση με την αντίληψη ότι η κυβέρνηση έχει αφήσει τον πρωτογενή τομέα στην τύχη του, από το 2019 έχουν υλοποιηθεί σημαντικές πολιτικές για τη στήριξη των αγροτών και της αγροτικής παραγωγής», πρόσθεσε ο κ. Χατζηδάκης. Σε αυτές περιλαμβάνονται:

•Φορολογικές ελαφρύνσεις.

•Δημόσιες επενδύσεις για την ενίσχυση των υποδομών.

•Θεσμικές μεταρρυθμίσεις, όπως η ίδρυση της ΕΘΕΑΣ.

•Και παρά τις αντιξοότητες το 2025 καταβλήθηκαν στους αγρότες 3,82 δισ. ευρώ - το μεγαλύτερο ποσό των τελευταίων ετών, 13% πάνω από το 2024.

Ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ θα συμμετάσχει τελικά στην Επιτροπή και κατέληξε: «Εμείς αναγνωρίζουμε τα λάθη μας και προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια νέα πραγματικότητα. Εσείς θεωρείτε ότι είστε αλάνθαστοι. Ας κρίνει ο κόσμος ποιος είναι προοδευτικός, για κάποιο λόγο πάντως εμείς έχουμε διπλάσια ποσοστά στις δημοσκοπήσεις. Ακολουθούμε το δρόμο της αλήθειας, με μια πολιτική με αποτέλεσμα. Και στη γεωργία παρά τα λάθη που έχουν γίνει, έγιναν και βήματα μπροστά. Η επιτροπή αυτή θα οδηγήσει και σε άλλα βήματα που χρωστάμε στον αγροτικό κόσμο της χώρας».

