Οι γερμανικές εισαγγελικές αρχές συνέλαβαν την Τετάρτη μία Γερμανοουκρανή γυναίκα, η οποία κατηγορείται ότι κατασκόπευε υπέρ της Ρωσίας, συλλέγοντας πληροφορίες για μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) που προορίζονταν για την Ουκρανία, τόσο σε πολιτικές εκδηλώσεις όσο και μέσω της προσέγγισης πρώην στελεχών του υπουργείου Άμυνας, σύμφωνα με ανακοίνωση των αρχών.

Η Ιλόνα W., της οποίας το επώνυμο δεν δημοσιοποιήθηκε λόγω της γερμανικής νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, φέρεται να διατηρούσε επαφές με τις υπηρεσίες πληροφοριών της Ρωσίας μέσω της ρωσικής πρεσβείας στο Βερολίνο τουλάχιστον από τον Νοέμβριο του 2023.

Υπηρεσίες ασφαλείας σε ολόκληρη την Ευρώπη έχουν προειδοποιήσει για την αυξανόμενη απειλή από τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες, οι οποίες επιχειρούν να αποτρέψουν τις δυτικές χώρες από τη στήριξη της Ουκρανίας απέναντι στη ρωσική εισβολή πλήρους κλίμακας που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022.

Η ύποπτη κατηγορείται για συλλογή αμυντικών πληροφοριών

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, η ύποπτη κατέγραφε στοιχεία για συμμετέχοντες σε πολιτικές εκδηλώσεις και συγκέντρωνε πληροφορίες σχετικά με εγκαταστάσεις της αμυντικής βιομηχανίας, δοκιμές drones και προγραμματισμένες παραδόσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Ουκρανία. Στη συνέχεια, φέρεται να διαβίβαζε τις πληροφορίες αυτές στον χειριστή της, ο οποίος εργαζόταν για τις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η Ιλόνα W. φέρεται να βοήθησε τον σύνδεσμό της να παραστεί σε πολιτικές εκδηλώσεις στο Βερολίνο χρησιμοποιώντας ψευδώνυμα, προκειμένου να δημιουργηθούν επαφές χρήσιμες για τις μυστικές υπηρεσίες.

Η ρωσική πρεσβεία στο Βερολίνο δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό που στάλθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενώ οι τηλεφωνικές κλήσεις διακόπτονταν αμέσως. Η Ιλόνα W. φέρεται επίσης να προσέγγισε πρώην υπαλλήλους του υπουργείου Άμυνας, τους οποίους γνώριζε προσωπικά, στο πλαίσιο της προσπάθειας συλλογής πληροφοριών. Την Τετάρτη, οι εισαγγελείς πραγματοποίησαν έρευνες στο σπίτι της, καθώς και στις κατοικίες δύο ακόμη υπόπτων, οι οποίοι δεν συνελήφθησαν.

Δεσμοί με τον γερμανικό στρατό

Δύο πρώην μέλη των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων κατηγορούνται ότι παρείχαν πληροφορίες στη γυναίκα, δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας σε τακτική συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη.

Οι ερευνητές εξετάζουν εάν ένας πρόσφατα αποστρατευθείς αξιωματικός του επιτελείου και ένας ανώτερος πολιτικός υπάλληλος, που αποχώρησε από την υπηρεσία πριν από περισσότερα από 15 χρόνια, διαβίβασαν εν γνώσει τους πληροφορίες, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος. Η υπηρεσία στρατιωτικής αντικατασκοπείας ξεκίνησε έρευνα εις βάρος του αξιωματικού, η οποία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, αφού προέκυψαν υποψίες όσο εκείνος βρισκόταν ακόμη σε ενεργό υπηρεσία, χωρίς ωστόσο να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες.

Οι εισαγγελείς ανακοίνωσαν επίσης την Τετάρτη ότι ένας Ρώσος και ένας Γερμανός πολίτης συνελήφθησαν με την κατηγορία της υποστήριξης φιλορωσικών παραστρατιωτικών ομάδων στην ανατολική Ουκρανία. Σύμφωνα με τις αρχές, οι ύποπτοι οργάνωναν αποστολές προμηθειών προς τις λεγόμενες «Λαϊκές Δημοκρατίες του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ», οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως ξένη τρομοκρατική οργάνωση.

