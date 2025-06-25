Το ενδεχόμενο κοινής παραγωγής drones δήλωσε ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ότι εξέτασαν με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, στη συνάντησή τους στις παρυφές της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στη Χάγη.

«Συζητήσαμε, επίσης, την προοπτική συνεργασίας στην παραγωγή drones. Μπορούμε να ενισχύσουμε ο ένας τον άλλο», έγραψε ο κ. Ζελένσκι στην πλατφόρμα X.

Κατά τη διάρκεια της ίδιας συνάντησης, ο Ουκρανός Πρόεδρος συνεχάρη τις ΗΠΑ για την πρόσφατη επιχείρηση στη Μέση Ανατολή, επισημαίνοντας ότι οι αμερικανικές δράσεις έχουν αποδυναμώσει το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα και την παραγωγή drone. Επιπλέον, συζητήθηκε η αγορά αμερικανικών συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας, ώστε να προστατευθούν οι πόλεις, οι υποδομές και οι εκκλησίες της Ουκρανίας, με τη χώρα του έτοιμη να στηρίξει τεχνικά την παραγωγή και συντήρησή τους.

Ο Ζελένσκι ενημέρωσε επίσης τον Τραμπ για τις πρόσφατες ανταλλαγές κρατουμένων και τη διαδικασία ταυτοποίησης των σορών ρωσικών στρατευμάτων στο Κίεβο, τονίζοντας ότι ο Πρόεδρος Πούτιν δεν κερδίζει στο πεδίο της μάχης.

«Συγχαίρω τον Πρόεδρο Τραμπ για την επιτυχημένη επιχείρηση στη Μέση Ανατολή. Είναι σημαντικό ότι οι αμερικανικές ενέργειες έχουν αποδυναμώσει όχι μόνο το πυρηνικό τους πρόγραμμα, αλλά και τις δυνατότητές τους στην παραγωγή drones. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε στενά την κατάσταση.

Συζητήσαμε με τον Πρόεδρο την προστασία του λαού μας — πρωτίστως την αγορά αμερικανικών συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας για να θωρακίσουμε τις πόλεις μας, τους πολίτες μας, τις εκκλησίες και τις υποδομές μας. Η Ουκρανία είναι έτοιμη να αποκτήσει αυτόν τον εξοπλισμό και να στηρίξει τους Αμερικανούς κατασκευαστές όπλων. Η Ευρώπη μπορεί να βοηθήσει. Επίσης, συζητήσαμε το ενδεχόμενο κοινής παραγωγής drones. Μπορούμε να ενισχύσουμε αμοιβαία ο ένας τον άλλον.

Ενημέρωσα ακόμη τον Πρόεδρο για την πορεία των συναντήσεων της τεχνικής ομάδας στην Κωνσταντινούπολη, καθώς και για τις ανταλλαγές αιχμαλώτων και πεσόντων. Η Ρωσία παρέδωσε τις σορούς των δικών της στρατιωτών. Στο Κίεβο διενεργούνται εγκληματολογικές εξετάσεις για την ταυτοποίηση των συγγενών τους.

Μιλήσαμε για την κατάσταση στο πεδίο της μάχης. Ο Πούτιν σαφώς δεν κερδίζει. Παρουσίασα στον Πρόεδρο τα πραγματικά δεδομένα για το τι συμβαίνει στο έδαφος.

Σας ευχαριστώ για τη συνάντηση και τη στήριξή σας. Είμαι επίσης ευγνώμων για τα πραγματικά εγκάρδια λόγια για τον λαό μας. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε».

