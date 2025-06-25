Η κεντρική διοίκηση των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) δεσμεύτηκε σε «σκληρή εκδίκηση» μετά τη δολοφονία του υποστράτηγου Αλί Σαντμανί, επικεφαλής του Κεντρικού Επιτελείου Χατάμ αλ-Ανμπία, από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην Τεχεράνη στις 17 Ιουνίου 2025, σύμφωνα με το Reuters.

Ο επικεφαλής του κέντρου διοίκησης των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, Αλί Σαντμάνι, υπέκυψε στα τραύματά του, που υπέστη κατά τη διάρκεια των στρατιωτικών επιδρομών του Ισραήλ στη χώρα, μετέδωσαν την Τετάρτη τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Σε ανακοίνωση που μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση, οι Φρουροί καταδίκασαν την «εγκληματική ενέργεια» και προειδοποίησαν ότι όσοι ευθύνονται «πρέπει να περιμένουν σκληρή εκδίκηση».

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ είχαν ανακοινώσει στις 17 Ιουνίου ότι σκότωσαν τον Σαντμάνι, τον οποίο αναγνώρισαν ως τον αρχηγό του γενικού επιτελείου του Ιράν εν καιρώ πολέμου και τον ανώτερο στρατιωτικό διοικητή.

Ο Αλί Σαντμανί (Ali Shadmani) ήταν υποστράτηγος των Ιρανικών Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) και για λίγες ημέρες, από 13 έως 17 Ιουνίου 2025, επικεφαλής του Κεντρικού Επιτελείου Χατάμ αλ-Ανμπία, πριν σκοτωθεί σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην Τεχεράνη.

