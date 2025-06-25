Η Ισπανία θα επιτύχει τους νέους στόχους που συμφωνήθηκαν από τα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ στη σύνοδο κορυφής στη Χάγη, αλλά θεωρεί τις τρέχουσες αμυντικές δαπάνες της, ύψους 2% του ΑΕΠ της χώρας, «επαρκείς, ρεαλιστικές και συμβατές με το κράτος πρόνοιας», δήλωσε ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ στο τέλος της συνόδου.

Ο Σάντσεθ ζήτησε την περασμένη εβδομάδα την εξαίρεση της Ισπανίας από την απαίτηση του ΝΑΤΟ για αμυντικές δαπάνες στο 5%, αίτημα το οποίο ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, απέρριψε δημοσίως.

«Στη σημερινή σύνοδο κορυφής, το ΝΑΤΟ κερδίζει και η Ισπανία κερδίζει κάτι πολύ σημαντικό για την κοινωνία μας, που είναι η ασφάλεια και το κράτος πρόνοιας», δήλωσε ο Ισπανός πρωθυπουργός, επιμένοντας ότι η Μαδρίτη θα τηρήσει τις δεσμεύσεις της προς τη Συμμαχία, ευχαριστώντας παράλληλα τους Συμμάχους που επέδειξαν «σεβασμό στην κυριαρχία της Ισπανίας».

«Ελπίζω ότι στο αυριανό Συμβούλιο της Ευρώπης στις Βρυξέλλες θα μιλήσουμε λιγότερο για ποσοστά του ΑΕΠ και περισσότερο για κοινή παραγωγή, κοινές αγορές και διαλειτουργικότητα», πρόσθεσε.

Οι χώρες μέλη του ΝΑΤΟ επαναλαμβάνουν την «ακλόνητη δέσμευσή» τους στην αμοιβαία συνδρομή και δεσμεύονται να επενδύσουν το 5% της Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος τους στην ασφάλεια σε ορίζοντα δεκαετίας το 2035, στο κοινό ανακοινωθέν που εκδόθηκε κατά τη σύνοδο κορυφής.

Συγκεκριμένα, οι νατοϊκοί σύμμαχοι θα αφιερώσουν «τουλάχιστον 3,5% του ΑΕΠ» για τις stricto sensu στρατιωτικές δαπάνες και 1,5% επιπλέον για τις επενδύσεις στον τομέα της ασφάλειας με την ευρύτερη έννοια, όπως είναι η προστασία των κρίσιμης σημασίας υποδομών και των δικτύων.

Ο στόχος θα είναι δύσκολο να επιτευχθεί, προειδοποίησαν πολλοί Ευρωπαίοι ηγέτες, όπως η Ισπανία που θεωρεί την αύξηση των αμυντικών δαπανών «παράλογη».

Η Μαδρίτη δηλώνει ότι μπορεί να ανταποκριθεί στις στρατιωτικές της δεσμεύσεις στο NATO δαπανώντας πολύ λιγότερα –άποψη που αμφισβήτησε ο Ρούτε. Ωστόσο, ο ΓΓ του NATO έκανε έναν διπλωματικό ελιγμό με τον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ στο πλαίσιο των εντατικών του προσπαθειών να δώσει στον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ μια διπλωματική νίκη και να κάνει να κυλήσει ομαλά η σύνοδος κορυφής.

Αναφορικά με το πολιτικό του μέλλον, ο Σάντσεθ δήλωσε σήμερα ότι σκοπεύει να θέσει υποψηφιότητα για επανεκλογή στο τέλος αυτής της θητείας το 2027.

Ο Σάντσεθ, Σοσιαλιστής, ηγείται μιας μειοψηφικής αριστερής κυβέρνησης συνασπισμού που αντιμετωπίζει μια σειρά από έρευνες για διαφθορά, οι οποίες οδήγησαν την αντιπολίτευση να απαιτήσει την παραίτησή του.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

