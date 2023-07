Ζελένσκι στο CNN: Αδύναμος ο Πούτιν, χάνει τον έλεγχο του λαού του - Δείτε βίντεο

«Αδύναμη» χαρακτηρίζει την απάντηση του Βλαντιμίρ Πούτιν στην ανταρσία της Wagner, σε αποκλειστική συνέντευξη στο CNN, ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι και συμπληρώνει ότι ο Ρώσος Πρόεδρος χάνει τον έλεγχο του δικού του λαού.

«Βλέπουμε την αντίδραση του Πούτιν. Ήταν αδύναμη», είπε ο Ζελένσκι στο CNN στην Οδησσό, σε μια συνέντευξη που μαγνητοσκοπήθηκε την Κυριακή. «Πρώτον, βλέπουμε ότι δεν ελέγχει τα πάντα. Η μετακίνηση της Wagner βαθιά στη Ρωσία και η κατάληψη ορισμένων περιοχών δείχνει πόσο εύκολο είναι να γίνει. Ο Πούτιν δεν ελέγχει την κατάσταση στις περιοχές. Όλη αυτή η δύναμη που είχε παλιά καταρρέει».

