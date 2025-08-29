Ζελένσκι: Οι συνομιλίες για εγγυήσεις ασφαλείας πρέπει να γίνουν σε επίπεδο ηγετών

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε την Παρασκευή να αναβαθμιστούν επειγόντως σε επίπεδο ηγετών οι συνομιλίες για τις εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία, ζητώντας τη συμμετοχή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Οι Ουκρανοί αξιωματούχοι επιδιώκουν ισχυρές δεσμεύσεις από τους συμμάχους του Κιέβου ως μέρος μιας ενδεχόμενης ειρηνευτικής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία, που διανύει ήδη τον τέταρτο χρόνο του.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Κίεβο, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι αναμένει να συνεχίσει τις συζητήσεις με Ευρωπαίους ηγέτες την επόμενη εβδομάδα για δεσμεύσεις ασφαλείας στα πρότυπα του ΝΑΤΟ.

«Χρειαζόμαστε μια αρχιτεκτονική που να είναι ξεκάθαρη για όλους», είπε. «Στη συνέχεια θέλουμε να επικοινωνήσουμε με τον πρόεδρο Τραμπ κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης… και να του πούμε πώς το βλέπουμε εμείς».

Ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι θα ήθελε επίσης να δει τους συμμάχους να επικυρώνουν τυχόν εγγυήσεις ασφαλείας μέσω των εθνικών τους κοινοβουλίων.

«Θέλουμε νομικά δεσμευτικές εγγυήσεις ασφαλείας. Δεν θέλουμε (άλλο ένα) Μνημόνιο της Βουδαπέστης», τόνισε, αναφερόμενος στη συμφωνία του 1994, στο πλαίσιο της οποίας η Ουκρανία εγκατέλειψε το πυρηνικό της οπλοστάσιο με αντάλλαγμα διαβεβαιώσεις ασφαλείας.



Πηγή: skai.gr

