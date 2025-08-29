Πρόγραμμα SAFE: Έφτασαν το όριο των 150 δισ. ευρώ οι αιτήσεις

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε την Παρασκευή ότι η Επιτροπή έχει λάβει αιτήματα χρηματοδότησης που ανέρχονται στο σύνολο των 150 δισεκατομμυρίων ευρώ (175,61 δισ. δολάρια) που είναι διαθέσιμα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας «SAFE» για τον επανεξοπλισμό.

Πρόσθεσε ότι 19 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Λετονία, έχουν υποβάλει αίτηση για στήριξη μέσω του συγκεκριμένου εργαλείου.

Η πρωτοβουλία, που εγκαινιάστηκε νωρίτερα φέτος, αποσκοπεί στην ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της Ευρώπης, βοηθώντας τα κράτη-μέλη να αναπληρώσουν τα στρατιωτικά τους αποθέματα και να ενισχύσουν τη στρατηγική αυτονομία.

Μιλώντας μαζί με την πρωθυπουργό της Λετονίας, Εβίκα Σιλίνια, η φον ντερ Λάιεν επαίνεσε το έργο της χώρας για να καταστεί «πραγματική δύναμη drones και αντι-drones» στην Ευρώπη, συμβάλλοντας στην ασφάλεια του ΝΑΤΟ στην περιοχή που συνορεύει με τη Ρωσία.

«Γνωρίζουμε ότι η Ευρώπη είναι ασφαλής μόνο εφόσον τα ανατολικά σύνορα είναι ασφαλή», σημείωσε.

Η πρόεδρος της Κομισιόν, πρόσθεσε επίσης ότι «οι κίνδυνοι για τους οποίους η χώρα σας και οι άλλες βαλτικές χώρες μας είχαν προειδοποιήσει, δυστυχώς, έχουν πλέον υλοποιηθεί. Ο βίαιος πόλεμος της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας διανύει τώρα τον τέταρτο χρόνο του. Ο Πούτιν είναι αρπακτικό, οι εντολοδόχοι του έχουν στοχοποιήσει τις κοινωνίες μας εδώ και χρόνια με υβριδικές επιθέσεις, με κυβερνοεπιθέσεις, ενώ η εργαλειοποίηση των μεταναστών αποτελεί ακόμη ένα παράδειγμα».

Η φον ντερ Λάιεν αποκάλυψε επίσης ότι η ΕΕ έχει πετύχει «πλήρη κάλυψη» του μηχανισμού SAFE ύψους 150 δισ. ευρώ για κοινές προμήθειες, ως μέρος της ευρύτερης προσπάθειας ενίσχυσης της ευρωπαϊκής αμυντικής παραγωγής.

Η πρόεδρος της Κομισιόν, που διετέλεσε υπουργός Άμυνας της Γερμανίας στην κυβέρνηση της Άνγκελα Μέρκελ, τόνισε ότι «ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κατανοήσει πως είναι σημαντικό να εργαστούμε πάνω στην ετοιμότητα, την άμεση ετοιμότητα», ώστε να αντιμετωπίσουμε αυξανόμενους κινδύνους και απειλές.

Αναφέρθηκε επίσης στη σημασία της οικονομικής ευελιξίας για τα κράτη-μέλη της ΕΕ «ώστε να επενδύουν στην ίδια τους την άμυνα», αλλά και στην ανάγκη να εξεταστούν περισσότερες κοινές προμήθειες σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Παράλληλα, η φον ντερ Λάιεν τόνισε ότι η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει να εργάζεται για την ενίσχυση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, ώστε να τις καταστήσει «σαν έναν ατσάλινο σκαντζόχοιρο, απροσπέλαστες για δυνητικούς εισβολείς».



