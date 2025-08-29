Ο Φιντάν ισχυρίζεται ότι η Ρωσία έχει μειώσει τις εδαφικές της απαιτήσεις στην Ουκρανία

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν δήλωσε ότι, κατά την άποψή του, η Ρωσία θα ήταν διατεθειμένη να παγώσει τη σύγκρουση στο νότιο τμήμα της Ουκρανίας κατά μήκος των τρεχουσών γραμμών του μετώπου, εάν της παραχωρηθεί ολόκληρη η περιοχή του Ντονμπάς.

Σε δηλώσεις που μεταδόθηκαν από το AFP, ο Φιντάν υποστήριξε ότι η Ρωσία έχει κάνει πίσω από τις αρχικές της απαιτήσεις. «Υπάρχει επί του παρόντος μια προκαταρκτική συμφωνία σχετικά με την επιστροφή του 25-30% του Ντονέτσκ και τη διατήρηση της γραμμής επαφής στη Ζαπορίζια και τη Χερσώνα», δήλωσε ο Φιντάν σε συνέντευξή του στο TGRT Haber την Πέμπτη.

Δεν ήταν σαφές ποια ήταν τα μέλη της συμφωνίας, σημείωσε το AFP.

Ερωτηθείς για τις δηλώσεις του Φιντάν, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ είπε ότι η Μόσχα «σκόπιμα δεν αποκαλύπτει όλες τις λεπτομέρειες των συνομιλιών μεταξύ των δύο προέδρων (Ρωσίας και ΗΠΑ) στην Αλάσκα», καθώς κάτι τέτοιο θα εμπόδιζε την ειρηνευτική διαδικασία.

Πηγή: skai.gr

