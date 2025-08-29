Τουρκία: Διακόπτει τους οικονομικούς δεσμούς με το Ισραήλ

Η τουρκική κυβέρνηση ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι διακόπτει τους οικονομικούς δεσμούς με το Ισραήλ, διακόπτοντας πλήρως τις εμπορικές συναλλαγές, εξαιτίας της ισραηλινής πολιτικής στη Γάζα.

«Η Τουρκία διέκοψε κάθε εμπόριο με το Ισραήλ, δεν επιτρέπει στα τουρκικά πλοία να πλησιάζουν σε ισραηλινά λιμάνια και έκλεισε τον εναέριο χώρο της σε ισραηλινά αεροσκάφη», ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν.

«Οι απερίσκεπτες επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα, τον Λίβανο, την Υεμένη, τη Συρία και το Ιράν αποτελούν σαφέστερη ένδειξη νοοτροπίας τρομοκρατικού κράτους που αψηφά τη διεθνή τάξη», δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών.

Ο Χακάν Φιντάν κατηγόρησε το Ισραήλ ότι διέπραξε σφαγές εναντίον Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας, προειδοποιώντας ότι οι ενέργειές του στοχεύουν να καταστήσουν τον θύλακα ακατοίκητο και να αναγκάσουν τον πληθυσμό του να εγκαταλείψει. «Το Ισραήλ θέλει να καταστήσει τη Γάζα ακατοίκητη» κατήγγειλε χαρακτηριστικά ο Τούρκος υπουργός.

Ο Φιντάν ανακοίνωσε ότι η Τουρκία διέκοψε όλες τις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις με το «Ισραήλ» και έκλεισε τον εναέριο χώρο της για τα αεροσκάφη της. Είπε ότι η απόφαση έρχεται στο πλαίσιο της ευρύτερης αντίδρασης της Άγκυρας σε αυτό που αποκάλεσε συνεχιζόμενα εγκλήματα του «Ισραήλ» στη Γάζα.

Ο υπουργός κατηγόρησε το Ισραήλ ότι εφαρμόζει «βάναυση πολιτικές λιμού» εναντίον των Παλαιστινίων, εμποδίζοντας την ανθρωπιστική βοήθεια, η οποία, όπως είπε, έχει οδηγήσει στον θάνατο χιλιάδων. Προειδοποίησε ότι ο στόχος του Ισραήλ είναι να «καταλάβει ολόκληρο το έδαφος της Γάζας» και να υπονομεύσει τη λύση των δύο κρατών με την απεριόριστη υποστήριξη των ΗΠΑ όπως αναφέρει το αραβικό δίκτυο roya news.

Υποστήριξε επίσης ότι οι «εξτρεμιστές υπουργοί και έποικοι» του Ισραήλ κλιμακώνουν τις εντάσεις μέσω εισβολών στο Τζαμί Αλ-Άκσα, ενώ το ίδιο το κράτος, είπε, αγνοεί εντελώς το διεθνές δίκαιο.

«Οι τελευταίες εξελίξεις επιβεβαιώνουν ότι ο σαφής στόχος του «Ισραήλ» είναι να καταλάβει όλα τα παλαιστινιακά εδάφη», δήλωσε ο Φιντάν, προσθέτοντας ότι επιδιώκει επίσης να αποτρέψει την εμφάνιση ενός ισχυρού συριακού κράτους.

Ο Φιντάν προειδοποίησε περαιτέρω ότι η συνεχιζόμενη ένταση μεταξύ του Ισραήλ και του Ιράν απειλεί την περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα και κατηγόρησε το Ισραήλ ότι προσπαθεί σκόπιμα να σύρει την περιοχή στο χάος.

Τόνισε ότι οι προσπάθειες της Τουρκίας συνεχίζονται σε συντονισμό με το Κατάρ και την Αίγυπτο για την εξεύρεση μιας συνολικής λύσης στο παλαιστινιακό ζήτημα, ενώ επέκρινε το διεθνές σύστημα για την αποτυχία του να σταματήσει αυτό που αποκάλεσε ισραηλινή σφαγή.

Πηγή: skai.gr

