Ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, θα συναντηθεί αυτή την εβδομάδα στις ΗΠΑ με ουκρανική αντιπροσωπεία, καθώς εντείνονται οι διαβουλεύσεις μεταξύ των συμμάχων για τις πιθανές εγγυήσεις ασφαλείας για τη μεταπολεμική Ουκρανία.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg, η ουκρανική αντιπροσωπεία θα περιλαμβάνει τον προσωπάρχη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Αντρίι Γέρμακ, και τον Γραμματέα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας και Άμυνας, Ρουστέμ Ουμέροφ.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η ατζέντα κατά την ουκρανική επίσκεψη θα επικεντρωθεί πιθανότατα στις εγγυήσεις ασφαλείας και σε μια ενδεχόμενη μελλοντική διμερή συνάντηση μεταξύ του προέδρου Ζελένσκι και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

Νωρίτερα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε δηλώσει ότι είναι καιρός πλέον να οργανωθούν συζητήσεις σε επίπεδο ηγετών σχετικά με τις βασικές προτεραιότητες και τα χρονοδιαγράμματα για τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία.

Η αντιπροσωπεία του Κιέβου θα φτάσει εν μέσω έντονων διαβουλεύσεων που ακολούθησαν τη συνάντηση του Ζελένσκι με τον Αμερικανό πρόεδρο και Ευρωπαίους ηγέτες στον Λευκό Οίκο στις 18 Αυγούστου. Καθώς ο Τραμπ πιέζει για μια γρήγορη συμφωνία μεταξύ Κιέβου και Μόσχας για τον τερματισμό του πολέμου, οι υποστηρικτές της Ουκρανίας επικεντρώνονται στο να καθορίσουν ποιες εγγυήσεις ασφαλείας μπορούν να προσφέρουν, ώστε να διασφαλιστεί ότι οποιαδήποτε συμφωνία με τον Πούτιν θα μπορέσει να κρατήσει.

Η προσπάθεια του Τραμπ να τερματίσει τη ρωσική εισβολή, που διανύει πλέον τον τέταρτο χρόνο της, δεν έχει αποφέρει αποτελέσματα, παρά τη συνάντηση που είχε με τον Πούτιν στην Αλάσκα νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Καθώς η Μόσχα συνεχίζει τις επιθέσεις της εναντίον της Ουκρανίας, ο Τραμπ πιέζει για μια συνάντηση μεταξύ των Ρώσου και Ουκρανού ηγετών.

Πηγή: skai.gr

