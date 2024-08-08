Ζελένσκι: Ο ουκρανικός στρατός «ξέρει να εκπλήσσει»

Υπαινιγμούς για την προέλαση των ουκρανικών δυνάμεων στο Κουρσκ φάνηκε να αφήνει την Πέμπτη ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επαινόντας τον ουκρανικό στρατό για την ικανότητά του «να εκπλήσσει» και να επιτυγχάνει αποτελέσματα. Πάντως, δεν έκανε άμεση αναφορά στην κατάσταση στο Κουρσκ όπου η Μόσχα ανέφερε ότι το Κίεβο έχει εξαπολύσει διασυνοριακή επίθεση.

Τα ουκρανικά στρατεύματα έχουν προχωρήσει έως και 10 χιλιόμετρα εντός της Ρωσία στη διάρκεια της μεγαλύτερης ουκρανικής εισβολής σε ρωσικό έδαφος στα δύο χρόνια του πολέμου, εκτιμά σε ανάλυσή του το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου.

Ο ουκρανικός στρατός φαίνεται να έχει υιοθετήσει μια στρατηγική αυστηρής σιωπής προς το παρόν για ό,τι συμβαίνει στην περιφέρεια του Κουρσκ, όπου η Μόσχα υποστηρίζει ότι ο στρατός του Κιέβου επιχειρεί από την Τρίτη.



«Όλοι μπορούν να δουν ότι ο ουκρανικός στρατός ξέρει πώς να εκπλήσσει. Και ξέρει πώς να επιτυγχάνει αποτελέσματα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ζελένσκι σε εκδήλωση για την παρουσίαση μιας νέας ψηφιακής εφαρμογής για τη μείωση της γραφειοκρατίας στον στρατό.



«Αυτό αποδεικνύεται από το πεδίο της μάχης, όπου οι στρατιώτες μας όχι μόνο άντεξαν τη συντριπτική δύναμη των κατακτητών, αλλά και την καταστρέφουν με τον τρόπο που είναι απαραίτητος για την προστασία της Ουκρανίας το κράτος και την ανεξαρτησία μας», τόνισε σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Telegram.

Ουκρανικός χάρτης με την προέλαση των Ουκρανών στο Κουρσκ:

«Το μονοπάτι για τα F-16»

Η Ουκρανία, τόνισε, ζήτησε από τους εταίρους της να κλείσουν τον ουρανό ή να παράσχουν αεροπλάνα από την πρώτη ημέρα της πλήρους κλίμακας ρωσικής εισβολής.



«Ξέραμε ότι ήταν δυνατό, ότι ο κόσμος είχε τη δύναμη να το κάνει. Για το σκοπό αυτό συνδυάσαμε πολιτική, διπλωματική και στρατιωτική δουλειά. Σταδιακά, βήμα βήμα, καταφέραμε να πετύχουμε το αποτέλεσμα. Αεροπλάνα F-16 βρίσκονται ήδη στον ουρανό της Ουκρανίας. Και θα έχουμε περισσότερα απ’ αυτά!» πρόσθεσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

«Οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν προχωρήσει 10 χλμ. μέσα στη Ρωσία»

Οι μάχες στην περιοχή μαίνονται για τρίτη ημέρα καθώς οι ρωσικές δυνάμεις προσπαθούν να ανακόψουν τους Ουκρανούς που εισέβαλαν στη νοτιοδυτική περιοχή Κουρσκ το πρωί της Τρίτης, αναπτύσσοντας περίπου 1.000 στρατιώτες και περισσότερα από 22 τεθωρακισμένα οχήματα και τανκς, σύμφωνα με τον ρωσικό στρατό.

«Η επιχείρηση καταστροφής σχηματισμών του ουκρανικού στρατού συνεχίζεται», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το ρωσικό υπουργείο, διαβεβαιώνοντας ότι «κάνει να αποτύχουν» οι «απόπειρες» των ουκρανικών δυνάμεων να «διεισδύσουν βαθιά» μέσα στην περιφέρεια του Κουρσκ.

Εξάλλου ο αναπληρωτής κυβερνήτης της περιφέρειας του Κουρσκ υποστήριξε πως η κατάσταση εκεί είναι «σταθερή και υπό έλεγχο» και πως οι ρωσικές δυνάμεις δίνουν μάχες στην περιοχή Σούτζα της περιφέρειας απωθώντας τους Ουκρανούς μαχητές, μετέδωσαν τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων RIA Novosti και TASS.

Από την πλευρά του, ο σύμβουλος του προέδρου της Ουκρανίας, Μιχαΐλο Ποντόλιακ, δήλωσε την Πέμπτη ότι η επιθετικότητα της Ρωσίας ήταν ο λόγος για οποιαδήποτε κλιμάκωση, συμπεριλαμβανομένων των γεγονότων στις περιοχές Κουρσκ και Μπέλγκοροντ της Ρωσίας.

«Η βασική αιτία οποιασδήποτε κλιμάκωσης, βομβαρδισμού, στρατιωτικών ενεργειών, αναγκαστικών εκκενώσεων και καταστροφής κανονικών μορφών ζωής, συμπεριλαμβανομένων των εδαφών (της Ρωσίας) όπως οι περιοχές του Κουρσκ και του Μπέλγκοροντ, οφείλεται αποκλειστικά στην ξεκάθαρη επιθετικότητα της Ρωσίας», έγραψε ο Ποντόλιακ στο X.

«Οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν πραγματοποιήσει επιβεβαιωμένες προόδους έως και 10 χιλιομέτρων στην περιφέρεια Κουρσκ της Ρωσίας εν μέσω συνεχιζόμενων μηχανοποιημένων επιθετικών επιχειρήσεων στο ρωσικό έδαφος», αναφέρει το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου (ISW) που εδρεύει στις ΗΠΑ στην τελευταία του ενημέρωση.

«Η τρέχουσα επιβεβαιωμένη έκταση και η τοποθεσία των ουκρανικών προελάσεων στην περιφέρεια Κουρσκ υποδηλώνουν ότι οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν διεισδύσει σε τουλάχιστον δύο ρωσικές αμυντικές γραμμές και ένα οχυρό», προσθέτει.

Μεταξύ άλλων, το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου αναφέρει ότι ρωσική πηγή πληροφοριών αποκάλυψε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν καταλάβει 45 τετραγωνικά χιλιόμετρα εδάφους εντός της περιφέρειας Κουρσκ από τότε που ξεκίνησαν την επιχείρηση στις 6 Αυγούστου, ενώ άλλες ρωσικές πηγές ανέφεραν ότι οι ουκρανικές δυνάμεις κατέλαβαν συνολικά 11 οικισμούς.

Το ISW σημειώνει ότι αρκετοί Ρώσοι στρατιωτικοί μπλόγκερ, συχνά επικριτικοί στον πόλεμο και τις τακτικές και τη στρατηγική της Ρωσίας, επέκριναν έντονα τη στρατιωτική διοίκηση της Ρωσίας επειδή δεν εντόπισε τις προετοιμασίες για τις ουκρανικές επιθετικές επιχειρήσεις στο Κουρσκ ή δεν εμπόδισε την επίθεση.

Η στρατηγική και οι λόγοι της Ουκρανίας για τη διεξαγωγή μιας συνοριακής επιδρομής παραμένουν ασαφείς, αν και ορισμένοι αμυντικοί αναλυτές σχολίασαν ότι η επιχείρηση μπορεί να είναι μια προσπάθεια ώστε να αναγκαστεί η Ρωσία να αναπτύξει εκ νέου δυνάμεις μακριά από την ανατολική Ουκρανία, όπου η ρωσική καλοκαιρινή επίθεση κερδίζει έδαφος.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν ζήτησε ενημέρωση για την κατάσταση από τον υπηρεσιακό διοικητή του Κουρσκ, Αλεξέι Σμιρνόφ.

«Η κατάσταση στο σύνολό της, φυσικά, είναι γνωστή σε μένα, ωστόσο, θα ήθελα να ακούσω από εσάς την εκτίμησή σας για την κατάσταση στην περιοχή αυτή τη στιγμή» τόνισε ο Ρώσος πρόεδρος.

Путин попросил Смирнова доложить о текущей ситуации в Курской области:



«Ситуация в целом, конечно, мне известна, тем не менее хотелось бы вас послушать с оценками ситуации в области прямо сейчас». pic.twitter.com/2BnisFVc11 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) August 8, 2024

Πηγή: skai.gr

