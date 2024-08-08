Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου, ο οποίος δεν έχει αναλάβει ποτέ άμεσα την ευθύνη για την αποτυχία να αποτραπεί η επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, σε συνέντευξή του στο περιοδικό Time είπε ότι «λυπάται βαθιά» και ζήτησε «συγγνώμη».

Ερωτηθείς για το αν θα ζητούσε συγγνώμη για τα γεγονότα εκείνης της ημέρας που συνέβησαν επί πρωθυπουργίας του, ο Νετανιάχου είπε: «αν απολογούμαι; Φυσικά, φυσικά. Λυπάμαι, βαθιά, που συνέβη κάτι τέτοιο. Και πάντα κοιτάς πίσω και λες, Θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει πράγματα που θα το είχαν αποτρέψει;»

Παράλληλα, ο Iσραηλινός πρωθυπουργός ρωτήθηκε για το τι θα έλεγε εάν ήταν στην αντιπολίτευση, για την παραμονή στην εξουσία ενός ηγέτη που στη διάρκεια της θητείας του το Ισραήλ βρέθηκε αντιμέτωπο με μία από τις χειρότερες αποτυχίες ασφαλείας.



«Εξαρτάται τι κάνουν», είπε. "Τι κάνουν; Είναι ικανοί να οδηγήσουν τη χώρα σε πόλεμο; Μπορούν να την οδηγήσουν στη νίκη; Μπορούν να διαβεβαιώσουν ότι στη μεταπολεμική κατάσταση θα υπάρξει ειρήνη και ασφάλεια; Εάν η απάντηση είναι ναι, θα πρέπει να παραμείνουν στην εξουσία».

«Σε κάθε περίπτωση», πρόσθεσε, «αυτή είναι απόφαση του λαού».

Μεταξύ άλλων, ο Νετανιάχου, υπερασπίστηκε την παραμονή του στην εξουσία μετά την αποτυχία των υπηρεσιών ασφαλείας που οδήγησε στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου από τη Χαμάς και διαμήνυσε ότι «θα παραμείνω στην εξουσία όσο πιστεύω ότι μπορώ να βοηθήσω στο να οδηγηθεί το Ισραήλ σε ένα μέλλον με ασφάλεια και ευημερία».





