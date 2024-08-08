Η σύζυγος του Αλεξέι Ναβάλνι, η Γιούλια Ναβάλναγια, δήλωσε σήμερα ότι νιώθει χαρά και πικρία για την ψυχροπολεμικού τύπου ανταλλαγή κρατουμένων στο πλαίσιο της οποίας απελευθερώθηκαν επιφανείς Ρώσοι αντιφρονούντες την περασμένη εβδομάδα, σχεδόν έξι μήνες μετά τον θάνατο του ιδίου σε σωφρονιστική αποικία της Αρκτικής.

Η Γιούλια Ναβάλναγια δήλωσε ότι ο σύζυγός της, εάν ζούσε, επρόκειτο να είναι μέρος της συμφωνίας με την οποία η Ρωσία παρέδωσε τους αντιφρονούντες, μαζί με Αμερικανούς και Γερμανούς υπηκόους, με αντάλλαγμα τον καταδικασμένο Ρώσο δολοφόνο Βαντίμ Κρασίκοφ και άλλους Ρώσους που κρατούνταν σε φυλακές της Δύσης.

Υποστηρικτές του Ναβάλνι δήλωσαν λίγο μετά τον θάνατό του στις 16 Φεβρουαρίου ότι εκείνος ήταν πολύ κοντά στο να περιληφθεί σε μια ανταλλαγή με τον Κρασίκοφ, μέλος της υπηρεσίας ασφαλείας της Ρωσίας FSB που εξέτιε ποινή ισόβιας κάθειρξης στη Γερμανία για τη δολοφονία πρώην Τσετσένου μαχητή.

«Εκείνη την εποχή πολλοί θεώρησαν ότι ήταν αδύνατο, ότι το είχαμε επινοήσει. Αλλά τώρα τα πάντα είναι απολύτως ξεκάθαρα», δήλωσε η Ναβάλναγια σε βίντεο στο YouTube video.

«Ο Πούτιν πράγματι συμφώνησε να παραδώσει πολιτικούς κρατουμένους με αντάλλαγμα κατασκόπους και δολοφόνους, και αυτό συνέβη. Αλλά όχι για τον Αλεξέι».

Στο βίντεό της, η Ναβάλναγια εκφράζει τη χαρά της για την απελευθέρωση τη 1η Αυγούστου των οκτώ Ρώσων αντιφρονούντων, ωστόσο δήλωσε ότι νιώθει και λύπη.

«Είχα πολύ καιρό να νιώσω τόση ανακούφιση και χαρά. Αλλά παράλληλα ένιωσα πολύ μεγάλη πικρία».

Η ίδια δήλωσε ότι η ανταλλαγή με τη συμμετοχή των ΗΠΑ και τη Γερμανίας έδειξε ότι η ρωσική αντιπολίτευση μπορεί να έχει σχέσεις με παγκόσμιους ηγέτες, οι οποίοι «δεν έχουν εγκαταλείψει τη Ρωσία».

Παράλληλα κατονόμασε τουλάχιστον 15 φυλακισμένους που συνεχίζουν να κρατούνται για κατηγορίες πολιτικού χαρακτήρα, όπως ο τεχνικός τηλεόρασης του Ναβάλνι, ο Ντάνιελ Χολόντνι, τρεις από τους δικηγόρους του Ναβάλνι καθώς και άλλοι πολιτικοί, ακτιβιστές και δημοσιογράφοι.

Στο πλαίσιο της ανταλλαγής, αφέθηκαν ελεύθεροι επίσης ο Βλαντίμιρ Καρά-Μουρζά και ο Ιλιά Γιασίν,το οποίο σημαίνει ότι οι πλέον επιφανείς αντίπαλοι του Κρεμλίνου βρίσκονται πλέον εκτός χώρας. Η ίδια η Ναβάλναγια επίσης δεν μπορεί να επιστρέψει στη Ρωσία, καθώς αυτή την εβδομάδα δικαστήριο επικύρωσετη δικαστική απόφαση για τη σύλληψή της για συμμετοχή σε εξτρεμιστική οργάνωση, το οποίο σημαίνει ότι θα συλληφθεί εφόσον πατήσει το πόδι της σε ρωσικό έδαφος.

Παραμένει ασαφές κατά πόσο τα πρόσωπα που απελευθερώθηκαν και άλλα μέλη της ρωσικής αντιπολίτευσης θα καταφέρουν να εργαστούν από κοινού αποτελεσματικά και τι μπορούν να καταφέρουν.

Η Ναβάλναγια δήλωσε ότι θα απαιτηθεί τεράστια προσπάθεια και θυσίες, αλλά η απελευθέρωσή των κρατουμένων προσφέρει ελπίδα.

«Μόλις πριν από μία εβδομάδα βρίσκονταν στη φυλακή, κλειδωμένοι πίσω από ατσάλινες πόρτες…Σήμερα είναι ελεύθεροι», δήλωσε.

«Κάποια μέρα, το ίδιο θα συμβεί στη χώρα μας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.