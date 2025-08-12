Λογαριασμός
Ζελένσκι: Η Ρωσία θέλει το Ντονμπάς - Η Ουκρανία δεν θα αποσύρει τις δυνάμεις της

Αν η Ουκρανία αποσυρθεί από το Ντονμπάς, μια τέτοια κίνηση θα άνοιγε τον δρόμο για ρωσική επίθεση στις περιοχές Ντνιπροπετρόβσκ, Ζαπορίζια και Χάρκοβο, είπε ο Ουκρανός πρόεδρος

Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανέφερε ότι έχει κατανοήσει πως η Ρωσία επιδιώκει την απόσυρση του Κιέβου από το Ντονμπάς, προσφέροντας ως αντάλλαγμα να μην προχωρήσει σε νέες επιθέσεις σε άλλα μέτωπα.

Τόνισε, ωστόσο, ότι η Ουκρανία δεν θα αποσυρθεί από το Ντονμπάς, καθώς μια τέτοια κίνηση θα άνοιγε τον δρόμο για ρωσική επίθεση στις περιοχές Ντνιπροπετρόβσκ, Ζαπορίζια και Χάρκοβο.

Ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι τα εδαφικά ζητήματα πρέπει να συζητηθούν μόνο μετά την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός και σε συνδυασμό με εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία.
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Πόλεμος στην Ουκρανία Βολοντιμίρ Ζελένσκι Βλαντίμιρ Πούτιν
