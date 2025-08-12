Η συνάντηση της Παρασκευής μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και του Ρώσου ομολόγου του, Βλαντίμιρ Πούτιν, θα πραγματοποιηθεί στο Άνκορατζ της Αλάσκας, ανακοίνωσε την Τρίτη ο Λευκός Οίκος.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν θα πραγματοποιηθεί μόνο μεταξύ των δύο, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικού ταξιδιού του Αμερικανού προέδρου στη Ρωσία.

Το CNN μετέδωσε, επικαλούμενο αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θα συμμετάσχει την Τετάρτη σε διαδικτυακές συνομιλίες για την Ουκρανία, ενόψει της συνάντησής του την Παρασκευή με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η Γερμανία ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι συγκαλεί σειρά υψηλού επιπέδου τηλεδιασκέψεων την Τετάρτη, μεταξύ των οποίων και μία στις 15:00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) με τη συμμετοχή Ευρωπαίων ηγετών, του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, του Τραμπ και του Αμερικανού αντιπροέδρου, JD Vance.

Ο δύο ηγέτες θα συναντηθούν την Παρασκευή στην Αλάσκα για πρώτη φορά μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, προκειμένου να συζητήσουν το ενδεχόμενο τερματισμού του πολέμου Ρωσίας - Ουκρανίας. Με τον Πούτιν να προωθεί ειρηνευτικές προτάσεις που ευνοούν σε μεγάλο βαθμό τη Ρωσία, πολλοί αναλυτές και πρώην αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ εκφράζουν ανησυχία ότι ο Ρώσος πρόεδρος θα αξιοποιήσει και πάλι τη συνάντηση προς όφελός του.



